Ünlü rock'çı Teoman, dün akşam Beyoğlu Sanat Performance'ta sahne aldı. Habertürk'ten Arif Hür'ün haberine göre 1.5 saat süren konserde, 'İstanbul'da Sonbahar', 'Zamparanın Ölümü', 'Gemiler' ve 'Uykusuz Her Gece' gibi unutulmaz şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Teoman, kendisini dinlemeye gelenlere keyifli anlar yaşattı. Dün akşam saat 22.00'de başlaması planlanan konsere 23.00 sularında çıkan ünlü rock'çı, yaşanan bir saatlik gecikme için hayranlarına herhangi bir açıklama yapmadı.

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