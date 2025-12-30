Habertürk
Habertürk
        Haberler Yaşam Hayvanat bahçesinden kaçan maymuna balkonunda muz verdi

        Hayvanat bahçesinden kaçan maymuna balkonunda muz verdi

        Giresun'da hayvanat bahçesinden kaçan maymun, Veysel Aksu'nun evinin bahçesine geldi. Aksu'nun maymuna muz ve bisküvi ikram ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Belediye ekiplerinin yakaladığı maymun, hayvanat bahçesine geri götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 16:06 Güncelleme: 30.12.2025 - 16:21
        Balkonda buldu! "Bir maymunumuz eksikti"
        Giresun Belediyesi’nin hayvanat bahçesinden kaçan maymun, Veysel Aksu’nun evinin önüne geldi.

        Maymunu evinin balkonunda görünce şaşırdığını ifade eden Aksu, yanına yaklaşıp, hayvana muz ve bisküvi verdi.

        Evin çevresindeki korkuluklarda gezinen maymunla konuşan Aksu, o anları ise cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

        Sanal medyada paylaşılan görüntülerde Aksu’nun, “Gel bakalım buraya, nereden geldin sen? Bir maymunumuz eksikti o da geldi bizi buldu, maymuna da nasıl seslenilir bilemiyorum ki, gel buraya koçum” dediği ve maymunla çekildiği fotoğrafları görüldü.

        Durumu Giresun Belediyesi ekiplerine bildiren Aksu’nun ihbarıyla adrese gelen ekipler, maymunu fileyle yakaladı. Maymun, hayvanat bahçesine götürülüp, güvenli alana alındı.

