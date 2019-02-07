Hiç sevdiğiniz biri kalbinizi kırdı mı? Aldattı mı? Ya da birlikte olduğunuz kişi sinsilikleriyle sizi hayata küstürdü mü? Eğer cevabınız evet ise Avustralya'da bir hayvanat bahçesi, eski sevgiliden intikam almanın en sıra dışı yöntemini buldu.

Avustralya'da yer alan Sydney Hayvanat Bahçesi kalbi kırıklar için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Hayvanat bahçesi, 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, eski sevgililerin isimlerini yılana verme fırsatı sundu. Eski sevgilinin ismini yılana vermek için uyulması gereken bazı şartlar var.

Öncelikle eski sevgilinin neden 'yılan' olduğunu açıklayan, en az 25 cümlelik bir form doldurmak gerekiyor. Daha sonra Yaban Hayatı Koruma Fonu'na 1 dolarlık küçük bir bağışta bulunulması isteniyor.

BİR YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ ZİYARET

Kazananlara eski sevgiliye yılan ismi verildiği bilgisini veren bir sertifika veriliyor. Ayrıca yıl boyunca her gün yılanı ücretsiz olarak ziyaret etme şansı tanınıyor.

Hayvanat bahçesinin bu fırsatı için başvurular 13 Şubat'ta sona ererken sonuçlar ise Sevgililer Günü'nde ilan edilecek.