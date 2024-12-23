Hazal Kaya, ameliyat oldu
Hazal Kaya, uzun yıllardır mücadele ettiği bel fıtığı nedeniyle ameliyat oldu; "Nihayet ağrısız bir hayatım olacak"
İki çocuk annesi Hazal Kaya, uzun süredir mücadele ettiği bel fıtığı sorununa çözüm bulmak için ameliyat masasına yattı.
Ameliyat sonrası hastane odasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hazal Kaya, sevenlerini bu süreç hakkında bilgilendirdi.
Ünlü oyuncu, duygularımı; "2008-2009 civarı 'Aşk-ı Memnu'da tanıştığım çok muhterem bel fıtığımda bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık. Bir buçuk yıldır canımı çok sıktı. Artık nihayet ağrısız bir hayatım olacak diye umuyorum. Pardon, oldu bile! Ve öyle de oldu. 777" şeklinde dile getirdi.
Fotoğraflar: Instagram