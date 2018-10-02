Uluslararası Antalya Film Festivali'nde seyirci ile buluşan sinema ve dizi oyuncusu Hazal Kaya, ulusal kategorisinin yeniden festivale eklenmesini istedi. Hazal Kaya, sürpriz doğum günü kutlamasında gözyaşlarını tutamadı
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DHA'nın haberine göre, 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında Hazal Kaya ve Özge Özpirinçci ile yapımcı Fatih Aksoy'un katılımıyla 'Sinemadan Günümüz Dizilerine, Kadının Yükselişi' adıyla söyleşi gerçekleştirildi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, 28 yaşına bugün giren sanatçı Hazal Kaya'ya sahnede sürpriz yapıldı.
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Söyleşinin bitiminde ışıkların kapatıldığı salona büyük bir pasta getirildi. Mutlulukla pastayı kesen Hazal'a ikinci sürpriz de Antalyalılardan geldi. Festival izleyicilerinin, 'İyi ki doğdun Hazal' diyerek sanatçının doğum günü kutladığı anlar perdeye yansıtıldı.
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Hazal Kaya, gösterimin ardından gözyaşlarını tutamadı, oyuncu arkadaşı Özge Özpirinçici'ye sarıldı.
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"ULUSAL KATEGORİ YENİDEN GELSİN"
Kutlama öncesi sinema ve dizi hakkındaki görüşlerini izleyiciyle paylaşan Hazal Kaya, sadece bir filminin festivalde yarıştığını söyledi.
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Ulusal kategorinin yeniden festivale eklenmesini isteyen Kaya, "Umarım kendi anadilimde festivalde yarışırım. Ulusal festivalde yarışmak genç sinemacılar için çok önemli" dedi.
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Eskiden kadınların sahip olduğu gücün farkında olmadığını dile getiren Kaya, "Kadınlar olarak kendimize değer vermeye başlıyoruz. Kadınların uğradıkları tacizlerle ilgili konuşabilmesi bence kadının güçlendiğini gösteriyor" diye sözlerini sürdürdü.
Son oynadığı dizideki rolünün toplumda önemli bir karşılık bulduğunu anlatan Hazal Kaya, yakın zamanda yaşadığı bir anıyı anlattı. Kaya, "Kağıt toplayıcıları çok önemli bir iş yapıyor. Geçenlerde beni sokakta gören bir kağıt toplayıcısı, dizideki rolümü anımsatarak, 'Kardeşleri at, babayı bırak, yürü kızım arkandayız' dedi. Buna ne sebep olduysa şükürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
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KAYA'DAN DİJİTAL PLATFORM ELEŞTİRİSİ
Kadın senaristlerin de kadınları yazmayı yeni öğrendiğini belirten Kaya, dijital platform ilk başladığında çok heyecanlandıklarını söyledi. Kaya, "Özgür bir alandı ve daha bilmediğimiz şeyler denenebilirdi. Ancak bu platformu yanlış anladık, küfürlü konuşmayı ve sigara içebilmeyi özgürlük sandık. Beklentiyi karşılamadı" dedi.
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"ARTIK KORKMUYORUZ!"
Oyuncu Özge Özpirinçci de eşitlik ve feminizm kavramının dizilerde güçlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. 120 dakikalık dizilerin 5 günde ve günde 12 saat çalışmanın sonucu ortaya çıktığını anlatan Özpirinçci, setteki kadın popülasyonunun çok fazla olduğunu kaydetti.
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Son dönemde en büyük dertlerinin eşitlik olduğunu belirten Özpirinçci, "Bunun için elimizden geleni yapmaya başladık. Bunu dile getirmekten korkmuyoruz. Artık korkmuyoruz ve bunu dile getirip harekete geçtik. Korkması gerekenler korksun" dedi.
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"KOMŞUNUZUN PERDESİ BİRAZ AÇIK OLSA"
Özpirinçci, yapımcı Fatih Aksoy'un toplumun henüz ekranda eşcinsel ana kahraman izlemek istemediğini belirtmesinin alkış alması üzerine de "Ekranda bir eşcinseli izlemek istemediğiniz söyleniyor ama komşunuzun perdesi biraz açık olsa ve orada ayıp bir şey olsa bayılarak izlersiniz" diye konuştu.
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"7 DİZİSİNİN 7'Sİ DE KADIN SENARİST"
Her iki oyuncunun oynadığı dizinin yapımcısı Fatih Aksoy da annesinin güçlü bir kadın olduğunu, bu nedenle dizilerinde güçlü kadın hikayelerine yer verdiğini söyledi. Aksoy, "Bütün bir dünya ile mücadele edebilen, yalnız kendisini değil, çocuklarını ve yakınlarını ayakta tutabilin kadınları anlatıyoruz. Güçlü kadınlarla yaşamak ve onları izlemek de güzel. Kadın oyunculara çok daha fazla ödüyorum. Erkekler onların yarısını alıyor. Bu sezona 7 dizi hazırlıyoruz ve 7'si de kadın senaristin ürünü. 3'ünün yönetmeni kadın. Kadınları erkeklere oranla daha yaratıcı ve zeki buluyorum" diye konuştu.
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"TÜRKLER DRAMA DİZİLER DE İYİ"
Türklerin drama alanında iyi dizi ürettiğine dikkati çeken Aksoy, şöyle devam etti:
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"Aksiyon üretme konusunda ne birikimimiz ne de paramız var. Onu da ABD'liler üretsin. Süper kahraman Türk olur nasıl bilemiyorum. Bir Türk'ün dünyayı kurtarmasını belki biz de beklemiyoruz. Bir dizi üretip onu dünyada 1 milyar insana seyrettirmenin ne kadar önemli olduğunu ben biliyorum. Neden aksiyon üretemiyorum diye dert etmiyorum. İyi olduğumuz alanda derinleşmeye çalışıyoruz. 'Adını Ferahi Koyduğum' dünyada en fazla izlenen dizi bakımından ilk 3 sıradadır. Meksika'da 'Kadın' dizisini 15 milyon insan izliyor. ABD dizileri dünyada bu kadar izlenmiyor."
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"İZLEYİCİYE İTİCİ GELİYOR"
Fatih Aksoy, Türk dizilerinde ana rollerde eşcinsellerin olmadığına dikkati çekerek, "Bunu dijital platformda yapabilirdik. Ana akım kanallarda izleyiciye itici geliyor, biz de bunu yapmıyoruz. Ben bu karakterlerin henüz evlerde izlenmek istendiğine inanmıyorum" dedi.
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