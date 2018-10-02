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"Aksiyon üretme konusunda ne birikimimiz ne de paramız var. Onu da ABD'liler üretsin. Süper kahraman Türk olur nasıl bilemiyorum. Bir Türk'ün dünyayı kurtarmasını belki biz de beklemiyoruz. Bir dizi üretip onu dünyada 1 milyar insana seyrettirmenin ne kadar önemli olduğunu ben biliyorum. Neden aksiyon üretemiyorum diye dert etmiyorum. İyi olduğumuz alanda derinleşmeye çalışıyoruz. 'Adını Ferahi Koyduğum' dünyada en fazla izlenen dizi bakımından ilk 3 sıradadır. Meksika'da 'Kadın' dizisini 15 milyon insan izliyor. ABD dizileri dünyada bu kadar izlenmiyor."