Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hazal Kaya ile Ali Atay'dan aşk pozu

Geçtiğimiz aylarda Ali Atay ile dünyaevine giren Hazal Kaya, eşi ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı. 11 haftalık hamile olduğunu açıklayan ünlü oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü

Hazal Kaya - Ali Atay

Oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz aylarda bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ali Atay ile dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde ise 11 haftalık hamile olduğunu takipçileriyle paylaşmıştı.

Anne olmak için gün sayan Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.



Geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda görüntülenen Hazal Kaya, “Doğum yaklaşıyor” açıklamasına üzerine, “Onu siz uyduruyorsunuz. Kolay gelsin” şeklinde karşılık vermişti. Hazal Kaya, çıkan haberlerden sonra gerçeği açıklamıştı. Ünlü oyuncu hamile olduğunu Instagram hesabından duyurmuştu.

Hazal Kaya, "Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum ki; evet hamileyim. Bebeğimiz tam 11 haftalık oldu. İlk 2 ay bebek için hassas zamanlar olduğu için hak verirsiniz ki paylaşmak istemedik. Son kontrolümüz çok iyi geçti ve sevinçle mutluluğumuzu paylaşmak istedik" ifadelerini kullanmıştı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan sevgilisi Merve Özgüle ile nişanlandı - Magazin haberleri
FİSKOSEvlilik yolunda ilk adım!
İlkay Gündoğan: Mesut Özil'in düğününe katılamayacağım - Magazin haberleri
FİSKOS"Düğüne katılamayacağım"
Emina Jahovic gecelerde - Magazin haberleri
FİSKOSEmina gecelerde
Hande Doğandemir: Benim için çok iyi bir deneyimdi - Magazin haberleri
FİSKOS"Benim için çok iyi bir deneyimdi"
Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural'dan Seçkin Piriler açıklaması: Çok üzüldük - Magazin haberleri
FİSKOS"Kaan çocuklarını göremiyor"
Pelin Akil: Sesiniz huzurlu bir melodi... - Magazin haberleri
FİSKOS"Sesiniz huzurlu bir melodi..."
Emrah Albayrak'tan eski eşi Eda Gök'e çağrı: Hadi bana beni hala sevdiğini söyle - Magazin haberleri
FİSKOS"Hadi bana beni hala sevdiğini söyle"
Ebru Yaşar: NASA'dan biletimi aldım - Magazin haberleri
FİSKOS"NASA'dan biletimi aldım"
Çağla Şıkel ile Emre Altuğ oğulları Kuzey için bir araya geldi - Magazin haberleri
FİSKOS"Daha nice başarılar yaşaman dileğiyle oğlum..."
Demet Akalın tek tek sildi! - Magazin haberleri
FİSKOSDemet Akalın tek tek sildi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X