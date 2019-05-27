Oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz aylarda bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ali Atay ile dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde ise 11 haftalık hamile olduğunu takipçileriyle paylaşmıştı.

Anne olmak için gün sayan Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.