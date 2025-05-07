Hazal Kaya ve Ali Atay ID İletişim'den ayrıldı

Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla 30 yıla kadar hapsi istenen ünlü menajer Ayşe Barım’ın ajansında önemli bir gelişme yaşandı. Barım’ın kurucusu olduğu ID İletişim’in uzun süredir temsil ettiği oyuncular Hazal Kaya ve Ali Atay’ın, ajansla yollarını ayırdığı iddia edildi.

İddiaların merkezinde ise ID İletişim’in resmi internet sitesi yer alıyor. Site üzerinde yapılan güncellemede, Hazal Kaya ve Ali Atay’ın adları ve fotoğraflarının oyuncular listesinden tamamen kaldırıldığı görüldü. Bu durum, iki ismin ajansla ilişkisini sonlandırdığı yönündeki söylentileri güçlendirdi.

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Sosyal medya tarafında da dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. ID İletişim’in, Instagram hesabından Hazal Kaya’yı takibi bıraktığı fark edilirken, Kaya’nın ajansı hâlâ takip ediyor olması dikkatlerden kaçmadı.

Konuyla ilgili olarak ne Hazal Kaya’dan ne de Ali Atay’dan herhangi bir açıklama gelmiş değil.

Fotoğraflar: Instagram, AA