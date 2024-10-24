Hazal Subaşı: Oğuzhan ile mutluyuz
Hazal Subaşı, önceki gün sevgilisi Oğuzhan Koç ile katıldığı bir etkinlikte görüntülendi. Birlikteliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan Subaşı, "Her şey çok güzel gidiyor mutluyuz" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kısa bir süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan oyuncu Hazal Subaşı ile şarkıcı Oğuzhan Koç, katıldıkları bir etkinlikte objektiflere yansıdı.
Defne Samyeli ve Cem Davran gibi ünlü isimlerin katıldığı geceye, Gizem Karaca ile giden Hazal Subaşı, daha sonra içeride sevgilisi Oğuzhan Koç ile buluştu.
"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hazal Subaşı, birlikteliğiyle ilgili sorular karşısında; "Her şey çok güzel gidiyor, mutluyuz" ifadelerini kullandı.
"ARAMIZDA KÜSLÜK OLMAZ"
Hazal Subaşı ayrıca Gizem Karaca ile arkadaşlığı hakkında övgü dolu sözler sarf edip; "Gizem Karaca, güzel bir arkadaşlığımız var böyle zamanlarda birbirimize destek veririz aramızda küstük olmaz o yüzden arkadaşlığımız uzun sürüyor" dedi.
"GEREKEN SÖYLENDİ"
Geceye katılanlar arasında heykeltıraş Emre Yusufi de vardı. Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Nilperi Şahinkaya ile birlikteliklerini sona erdiren Yusufi, gazetecilerin, "Nilperi hanımla ayrılığınız hakkında neler söyleyeceksiniz?" şeklindeki sorusuna; "Gereken söylendi. Konuşmak istemiyorum" sözleriyle karşılık verdi.
Defne Samyeli