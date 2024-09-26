Hazal Subaşı oldu yeni 'Sülün oldu

Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın devleşen performansı, Yılmaz Erdoğan’ın kalemiyle oyuncu kadrosunda Salih Bademci ve genç kuşağın ünlü isimlerini buluşturan ‘Aydınlıkevler’, üçüncü sezonuyla kapalı gişe oynanmaya devam ediyor.

1970’li yılların samimiyetini kahkahalar eşliğinde sahneye taşıyan 'Aydınlıkevler’de ‘Sülün’e hayat veren isim değişiyor. Yüz oyunu aşan başarılı performansının ardından Sinem Ünsal, çekimleri şehir dışında gerçekleşecek yeni bir projede yer almak üzere oyuna veda ediyor.

Kasım ayından itibaren ‘Aydınlıkevler’in yeni ‘Sülün’ü Hazal Subaşı olacak. Subaşı, oyunda Salih Bademci ile partner olacak. ‘Sülün’ karakteri artık Hazal Subaşı’na emanet. REKLAM Oyuncularının performansları ile büyük övgü toplayan ‘Aydınlıkevler’, 1970’li yılların samimiyetini sahneye aktarmaya devam ediyor. Seyircileri soğuk Ankara günlerine doğru yolculuğa çıkaran ‘Aydınlıkevler’ bir babaanne ile torunun hayatından, zamansız ama ‘her zamana ait’ bir hikaye anlatıyor. Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa