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        Haberler Magazin Hazal Subaşı oldu yeni 'Sülün oldu - Magazin haberleri

        Hazal Subaşı oldu yeni 'Sülün oldu

        'Aydınlıkevler'de Sinem Ünsal'ın yerine Hazal Subaşı geldi. Son 3 yılda en çok sahnelenen tiyatro oyunlarından olan 'Aydınlıkevler'de 'Sülün'ü artık Subaşı canlandıracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 09:49 Güncelleme: 26.09.2024 - 09:49
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        Yeni 'Sülün Hazal Subaşı oldu
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        Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın devleşen performansı, Yılmaz Erdoğan’ın kalemiyle oyuncu kadrosunda Salih Bademci ve genç kuşağın ünlü isimlerini buluşturan ‘Aydınlıkevler’, üçüncü sezonuyla kapalı gişe oynanmaya devam ediyor.

        1970’li yılların samimiyetini kahkahalar eşliğinde sahneye taşıyan 'Aydınlıkevler’de ‘Sülün’e hayat veren isim değişiyor. Yüz oyunu aşan başarılı performansının ardından Sinem Ünsal, çekimleri şehir dışında gerçekleşecek yeni bir projede yer almak üzere oyuna veda ediyor.

        Kasım ayından itibaren ‘Aydınlıkevler’in yeni ‘Sülün’ü Hazal Subaşı olacak. Subaşı, oyunda Salih Bademci ile partner olacak. ‘Sülün’ karakteri artık Hazal Subaşı’na emanet.

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        Oyuncularının performansları ile büyük övgü toplayan ‘Aydınlıkevler’, 1970’li yılların samimiyetini sahneye aktarmaya devam ediyor. Seyircileri soğuk Ankara günlerine doğru yolculuğa çıkaran ‘Aydınlıkevler’ bir babaanne ile torunun hayatından, zamansız ama ‘her zamana ait’ bir hikaye anlatıyor.

        Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa

        Olgan’ın sahnedeki canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda Demet Akbağ, Salih Bademci ve Burak Dakak’ın yanı sıra genç kuşağın yetenekli oyuncuları; Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş ve usta oyuncu Caner Alkaya da yer alıyor.

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        #Hazal Subaşı
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