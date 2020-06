Öte yandan Sıla'nın sosyal medya hesabından yaptığı bir canlı yayını kapattığını zannedip arkasından "Oh" çekmesi uzun süre konuşulmuştu.



Konuyla ilgili açıklama yapan şef, "Sıla'ya teknoloji konusunda genelde ben yardım ediyorum, canlı yayın açıp kapatmayı. O gün de telefonlardan birini kapattı 'Oh be' yaptı. Canlı yayın hakikaten stresli bir şey sonrasında gördü, güldü" dedi.