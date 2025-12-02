Hazer Amani kimdir? Hazer Amani hayatı ve kariyeri
MasterChef Türkiye'nin eski jüri üyelerinden ünlü şef Hazer Amani, bu kez programa konuk olarak geri döndü. Mutfağa olan ilgisi çocuk yaşlarda başlayan ve 2011 yılında katıldığı bir yarışmada "Yılın En Yaratıcı Şefi" seçilerek adını duyuran Amani, yeniden ekranda merak konusu oldu. Kariyeri boyunca birçok programda jürilik ve sunuculuk yapan başarılı şefin yaşı, memleketi ve özel yaşamına dair ayrıntılar izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Hazer Amani kimdir? Hazer Amani hayatı ve kariyeri...
MasterChef mutfağı, yıllar sonra tanıdık bir ismi yeniden ağırlıyor: Eski jüri üyelerinden Hazer Amani. Televizyon dünyasında pek çok yarışmada jürilik ve sunuculuk yapan başarılı şef, programa konuk olarak katılınca hayatına ve kariyerine dair detaylar yeniden gündeme geldi. İzleyiciler, Amani’nin nereli olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve özel hayatına dair merak edilenleri araştırıyor. İşte ayrıntılar...
HAZER AMANİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?
Hazer Amani, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Türk, babası ise İran Reşt'lidir. TED Ankara kolejinde okuduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Ancak o dönemlerden itibaren mutfağa meraklı olan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı. Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak iş yerinden ayrıldı. Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Chilai'nin ortağı ve genel müdürü Yusuf Köksal ile tanışarak, Türkiye'ye geldi. Böylece Chilai Restaurant kariyerine adım attı.
Amani, 2011 yılında 'Senenin En Yaratıcı Şefi' ödülünün sahibi oldu. Sadece yemek bilmek yeterli olmayınca, Cape Wine Academy'de 4 yıllık bir program olan, dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği üzerine eğitim aldı. Daha önce 600 kişilik bir yemekte Nelson Mandela ve birçok önemli isme yemek hazırlayan ünlü aşçının idolü ise Marco Pierre White'dir. Hazer Amani,Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef isimli yemek programında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri ve sunucu olarak yer aldı.