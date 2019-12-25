Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Pek çok kişi özellikle yemek yedikten sonra gaz şikayeti yaşıyor. Üst sindirim sisteminde görülen; midede huzursuzluk, şişkinlik, artmış bağırsak gazı ya da geğirme gibi yakınmalar ve bulantı şikâyetleri fonksiyonel hazımsızlık adı verilen sağlık sorununun işaretleri olabiliyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre iyi bir muayene ve yaşam tarzı değişiklikleriyle yemek sonrası yaşanan hazımsızlık probleminin önüne geçilebiliyor. Sindirim sisteminde organik bir bozukluğun olmadığı, sadece işlevsel sorunların yol açtığı hazım sorunları, “Dispepsi” yani “Fonksiyonel Hazımsızlık” adını taşıyor. Memorial Şişli Hastanesi Gastroenteoroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Koray Tuncer, “Hastaların gastroenteoroloji uzmanlarına başvurmasına neden olan fonksiyonel hazımsızlıkta en sık dile getirdikleri yakınmalar; Yemek sonrası dolgunluk, şişkinlik hissi ve bulantıdır. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülen sorun en çok mide işaret edilerek ifade edilir. Gastroenteroloji polikliniklerinde en sık karşılaştığımız hasta grubu bunlardır” diyor.

ORGANİK BİR NEDEN YOKSA HAZIMSIZLIK TEŞHİSİ KONULABİLİR



Organik sorunlarda, laboratuar tetkikleri, endoskopi ya da ultrasonla bir neden bulunurken, fonksiyonel hazımsızlıkta bir sorun görülmüyor ve hastalar genelde yedikleri gıdaları sindirememekten bahsediyor. Bir kişiye fonksiyonel hazımsızlık teşhisi koymak için hastanın ayrıntılı öyküsü alınıyor, varsa daha önce yapılan tetkikler inceleniyor. Bu noktada hastanın kullandığı ilaçlara ve onların etkilerine bakılıyor. Sonrasında ayrıntılı bir fiziki muayene yapılıyor ve gerekliyse yeni tetkikler planlanıyor. Bunlar arasında; Kan tetkikleri, gastroskopi, kolonoskopi, ultrason, BT, MR gibi yöntemler bulunuyor. Eğer bu tetkiklerde organik bir neden ortaya konamazsa kişiye fonksiyonel hazımsızlık teşhisi koyulabiliyor.

GÜN İÇİNDE YEDİKLERİNİZİ NOT EDİN

Bazen fonksiyonel hazımsızlığa eşlik eden bazı hastalıklar olabiliyor. Bunlardan birinin de diyabet olduğu belirtiliyor. Bu durumda hastanın beslenmesi düzenleniyor, bazen de hazımsızlık besinler tarafından tetiklenebiliyor. Eğer kişi süt ürünleri tüketince hazımsızlık ve şişkinlik hissi yaşıyorsa bu hastaya laktozsuz ürünler tüketmesi öneriliyor. Bu noktada kişinin gün içinde yediklerini ve yakınmalarını bir kenara kaydetmesinde yarar görülüyor. Hazımsızlık ve şişkinlik hissinin hangi besinler tüketildiğinde, yaşandığı tespit edildiğinde hazımsızlık sorunu beslenme konusunda yapılacak bazı değişikliklerle çözülebiliyor.

BAZEN YAŞAM TARZINIZI DEĞİŞİKLİĞİ SORUNLARI ÇÖZMEYE YETİYOR

Hazımsızlık yaşayan kişilerin büyük bir kısmının öyküsü sorgulandığında, çok hızlı yemek yedikleri gözleniyor. Hızlı yemek yiyen kişiler hava yutulması nedeniyle şişkinlik yaşayabiliyor. Bu tip hastaların sigara içmeleri halinde sigarayı bırakmaları öneriliyor. Fonksiyonel hazımsızlık yaşayan hastalar, yaşam tarzlarını değiştirdiklerinde sorunlarının da çözüldüğünü görüyorlar.



SAKIZ HAZIMSIZLIĞI GİDERMİYOR

Sakızın mideye iyi geldiğine dair pek çok tartışma bulunuyor. Ancak sakız hava yutmayı kolaylaştırdığı için gaz ve şişkinlik şikayeti olanların bu konuda daha dikkatli olmaları gerekiyor. Sakız, reflüsü olanlarda tükürük sıvısını artırdığı için yemek borusunun yıkanmasına yardım ederek reflü yakınmalarını azaltabiliyor.

YAKINMALARI GİDEREN İLAÇLAR BULUNUYOR

Fonksiyonel hazımsızlığı net olarak tedavi eden ilaçlar bulunuyor. Ancak yakınmaları azaltmaya yönelik tedavilerin bir gastroenteoroloji uzmanı tarafından önerilmesi gerekiyor. Mide hareketlerini kolaylaştırıcı bu tedavilerin genelde yüz güldürücü sonuçları oluyor.



HAZIMSIZLIĞA KARŞI LOKMALARINIZI İYİ ÇİĞNEYİN

Genel anlamda süt ve süt ürünleri, baklagiller, bulgur, yulaf, lahana, mısır, muz, elma, portakal gibi besinler ile romatizma, demir, potasyum, osteoporoz ilaçlarıyla bazı antibiyotikler fonksiyonel hazımsızlığı tetikleyebiliyor. Hazımsızlığa iyi gelebilecek öneriler şöyle sıralanıyor.

* Lokmalarınızı iyi çiğneyin.

*Hızlı yemek yemeyin

*Besinleri durumuna göre az tüketin

*Kahve gibi kafein içeren ürünleri azaltın

*Yağ tüketiminizi sınırlandırın

*Asitli içecekler, alkol ve sigaradan uzak durun.