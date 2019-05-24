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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hazine Bakanlığı'ndan Reuters'e tepki: Ekonomiyi hedef alıp algı oluşturuyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Reuters'a tepki gösterdi. Açıklamada Reuters'le ilgili olarak " Her fırsatta Türkiye ekonomisinin imajını zedeleme ve güveni sarsma gibi amaçlarla kasıtlı bir ajanda yürüten ilgili haber ajansının tutumu, tarafsız yayıncılık ilkeleriyle örtüşmemektedir" ifadeleri kullanıldı

Hazine Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Reuters'te çıkan habere tepki gösterdi. 

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklaması şöyle: 


23 Mayıs 2019 tarihinde, üç kamu bankası tarafından hazırlanan ve ihracat odaklı stratejik sektörlere finansman sağlamayı amaçlayan İVME Finansman Paketi’nin tanıtım toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın katılımlarıyla İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

"KASITLI KARALAMA AMACINI TAŞIMAKTADIR"

Haber ajansı Reuters tarafından aynı tarihte yayınlanan “Turkey to boost importers with another $4.9 billion package: Albayrak” başlıklı haber, kamu bankaları tarafından sunulan İVME Finansman Paketi’ni kasıtlı olarak karalama amacını taşımaktadır.

Söz konusu haber, Türkiye’nin ihracat potansiyeline ve yerli üretime çok önemli destek sağlayacak olan paketin ithalatı artıracağı yönünde olumsuz kanaat oluşturmaya çalışmaktadır.

"ALGI OLUŞTURBA ÇABASI İÇERİSİNDELER"

İlgili haber ajansı, bir süredir Türkiye ekonomisini doğrudan hedef alan haberlerle aleyhte algı oluşturma çabası içerisinde bulunmaktadır.

Her fırsatta Türkiye ekonomisinin imajını zedeleme ve güveni sarsma gibi amaçlarla kasıtlı bir ajanda yürüten ilgili haber ajansının tutumu, tarafsız yayıncılık ilkeleriyle örtüşmemektedir.

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YORUMLAR

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  • haberturk_takipcisi 14 saat önce Allah in cezası ABD
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  • osmanviko 14 saat önce senin ihracatın %75 ithalata dayalı, tarım ı idare edemeyen bir iktidarsiniz ne anlatıyon
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