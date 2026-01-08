Hazine filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Hazine filmi, 8 Ocak Perşembe günü televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Canbert Yerguz, Burak Yerlikaya'nın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Canbert Yerguz oturmaktadır. BKM imzasıyla yayınlanan film, 2022 yılında vizyona girdi. Peki, "Hazine filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Hazine filmi konusu ve oyuncuları...
Hazine filminin çekimleri 2021 yılında Nevşehir'de gerçekleştirildi.
HAZİNE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Hazine filmi, annesini defnetmek için gittiği memleketinde planladığından daha uzun süre geçirmek zorunda kalan ve kardeşi Musa yüzünden bir define avında kendisini buluveren Mesut'un başından geçenleri konu alıyor.
HAZİNE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Çağlar Çorumlu - Mesut
Boran Kuzum - Musa
Aslıhan Gürbüz - Niğde
Şükran Ovalı - Zehra
Hasibe Eren - Nurdan
Serkan Keskin - Salih
Gürhan Altundaşar - Polis İbo
Mert Denizmen - Gani
Bülent Çolak - İlyas
Yaşar Karakulak - Saffet
Rahmi Dilligil - Komiser
Efe Yeşilay - Cenaze işleri görevlisi
Defne Yalnız - Anne
Göktuğ Yıldırım - Gürdal