        Haberler Bilgi Magazin Hazine filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hazine ne zaman çekildi?

        Hazine filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Hazine filmi, 8 Ocak Perşembe günü televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Canbert Yerguz, Burak Yerlikaya'nın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Canbert Yerguz oturmaktadır. BKM imzasıyla yayınlanan film, 2022 yılında vizyona girdi. Peki, "Hazine filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Hazine filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 18:33 Güncelleme: 08.01.2026 - 18:33
        1

        Hazine filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrollerini Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı film, komedi ve macera türünde yer almaktadır. Hazine filminin çekimleri 2021 yılında Nevşehir'de gerçekleştirildi. Peki, "Hazine filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hazine ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        2

        HAZİNE FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Hazine filmi, annesini defnetmek için gittiği memleketinde planladığından daha uzun süre geçirmek zorunda kalan ve kardeşi Musa yüzünden bir define avında kendisini buluveren Mesut'un başından geçenleri konu alıyor.

        3

        HAZİNE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Çağlar Çorumlu - Mesut

        Boran Kuzum - Musa

        Aslıhan Gürbüz - Niğde

        Şükran Ovalı - Zehra

        Hasibe Eren - Nurdan

        Serkan Keskin - Salih

        Gürhan Altundaşar - Polis İbo

        Mert Denizmen - Gani

        Bülent Çolak - İlyas

        Yaşar Karakulak - Saffet

        Rahmi Dilligil - Komiser

        Efe Yeşilay - Cenaze işleri görevlisi

        Defne Yalnız - Anne

        Göktuğ Yıldırım - Gürdal

        4

        HAZİNE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Hazine filminin çekimleri 2021 yılında Nevşehir'de gerçekleştirildi.

