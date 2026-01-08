HAZİNE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hazine filmi, annesini defnetmek için gittiği memleketinde planladığından daha uzun süre geçirmek zorunda kalan ve kardeşi Musa yüzünden bir define avında kendisini buluveren Mesut'un başından geçenleri konu alıyor.