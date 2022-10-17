'Hazine'nin kamera arkasında neler yaşandı? 0:00 / 0:00

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Oyuncu kadrosunda, Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Şükran Ovalı, Serkan Keskin, Aslıhan Gürbüz, Gürhan Altundaş ve Hasibe Eren'in yer aldığı, Canbert Yerguz'un yönettiği ‘Hazine’, mizahın sınırlarını genişleten kara komik türündeki hikâyesiyle gösterime 4 Kasım'da girecek.

Senaryosu Canbert Yerguz ve Burak Yerlikaya tarafından kaleme alınan ve çekimleri geçtiğimiz yıl Nevşehir'de gerçekleşen filmde; annesini defnetmek için yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabasına dönen devlet memuru ‘Mesut’, annesine karşı son görevini yerine getirdikten sonra bir an önce İstanbul'a dönerek yarım bıraktığı gönül meselesini tamamlamak ister. Ne var ki işler umduğu gibi gitmez. ‘Mesut'un memleketinde planladığından daha fazla kalması gerekecektir. Bu esnada kardeşi ‘Musa’ yüzünden katıldığı bir define kazısı sırasında yaşanan olayların tam ortasında kalan Mesut'un içine düştüğü talihsizlikler zinciri kara komik bir maceraya dönüşür.