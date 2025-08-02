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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: İhracat tarihimizin en yüksek aylık seviyesine ulaştı - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: İhracat tarihimizin en yüksek aylık seviyesine ulaştı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklanan dış ticaret verileriyle ilgili, "İhracat temmuzda yıllık yüzde 11 artarak tarihimizin en yüksek aylık seviyesine ulaştı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 13:15 Güncelleme: 02.08.2025 - 13:15
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        "İhracat tarihimizin en yüksek aylık seviyesine ulaştı"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından, açıklanan dış ticaret verilerini değerlendirdi.

        İhracat temmuzda yıllık yüzde 11 artarak tarihin en yüksek aylık seviyesine ulaştığını belirten Bakan Şimşek şunları söyledi:

        "Yıllık ihracat 269,4 milyar dolara yükselirken, ithalat geçen aya göre sınırlı bir artışla 357,7 milyar dolar gerçekleşti.

        Küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen bu güçlü performans, ihracatçılarımızın dinamizmi ile ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarımızın somut bir göstergesi oldu.

        Dış ticaretteki bu tablo, güçlü hizmet gelirleri, sürdürülebilir cari açık ve sağlıklı büyüme dinamiğine işaret etmektedir.

        Bu ivmeyi koruyarak, Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki konumunu her geçen gün daha da ileriye taşımak için makro finansal istikrarı pekiştiren, katma değeri yüksek üretim ve inovasyon odaklı dönüşüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

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