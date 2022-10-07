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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Asgari ücret enflasyonun üzerinde olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak" diye konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Asgari ücret enflasyonun üstünde olacak
Bakan Nebati: Asgari ücret enflasyonun üzerinde olacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar geldi. Bakan Nebati, "Asgari ücretteki artış ne kadar olacak?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak".

"ENFLASYON TÜM DÜNYANIN PROBLEMİ"

CNNTÜRK televizyon kanalında sorulara yanıt veren Bakan Nebati, Enflasyon sadece Türkiye'nin problemi olmadığını söyleyerek şöyle konuştu, "Tüm dünyanın problemi. ABD'de enflasyon sürekli tartışılır halde. Küresel emtia fiyatlarındaki yükseliş gösteriliyor bu artışın sebebi olarak. Salgında iş yerleri kapandı, üretim durdu, sağlık sistemleri birçok yerde adeta çöktü. İnsanların bir yıl sonrasına ilişkin ön görüleri kayboldu. Mayıs ayından itibaren Türkiye'nin ve dünyanın normalleşeceğini öngörüyorduk. 21 Şubat'ta savaş başladı. 3 gün sürecek denilen savaş bugün Avrupa'yı kuşatmış durumda".

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"SERT FRENE BASMADAN DÜŞÜRÜYORUZ"

Enflasyonun en büyük sebeplerinden biri kurdaki artış. Enflasyonda sert frene basmıyoruz, önce artış hızının azalması lazım ki şuan bu noktalara geldik. Aralık ayında baz etkisiyle enflasyondaki düşüşü göreceğiz. Son birkaç aydır enflasyonun artış hızında bir düşüş var. Dünyadaki fiyatların da gevşemesiyle, enflasyonda sert frene basmadan, insanları işsiz bırakmadan kademeli şekilde azaldığını göreceğiz. Gıdadaki enflasyonda bir oynama toplumun birçok kesimini etkiliyor. Gıda enflasyonunu herkes hissediyor. Enflasyonunun etkilendiği grup özellikle dar gelirliler. Cumhurbaşkanımızın şöyle bir duruşu var: Dar gelirliler ve sabit gelirliler özellikle her türlü zorluktan en az etkilenecek şekilde yapılanıyoruz.

"FIRSATÇILARLA İLGİLİ DENETİM ARTTI"

Bu konuda çok iddialı bir şey söyleyeyim. Geçen yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı sahaya indirmeyin demiştik. Geçen yıl sadece yapılan denetim sayısı 120 bin. Bu yıl bugün itibarıyla 550 bin. Yıl sonuna kadar da 1 milyon hedef koymuşuz. Bu işlerde azami faydanın üzerinde kar elde etmek isteyenler olabilir. Burada vatandaşlarımızın zarar görmesini engellemeye çalışıyoruz. Kamunun gücünü göstermek istiyoruz.

"ESNAFA DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Esnaf için bir paket üzerinde çalışıyoruz. Teknik çalışmalarımızı yapıyoruz. Kabine'de konuşulacak detayları. Sicil affının getirilmiş olması yeterli değildir. Banka gayrı resmi olarak oradaki affı görmemesi gerekirken görüyor ve ona göre hareket ediyor. Bankacılık sektörünün de Meclis üzerinden alınan kararı uygulanma zorunluluğu olacak.

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