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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? Gece yarısı değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden ayrılması üzerine Dr. Nureddin Nebati bakan olarak atandı. Peki, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? Başta ekonomi gündemini takip edenler olmak üzere kamuoyunda merak edilen sorunun cevabını haberimizde derledik. İşte yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati hakkında merak edilenler...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? Gece yarısı değişiklik

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre görevden affını istediği ve af talebi kabul edildiği belirtilen Lütfi Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı.

Hatırlanacağı gibi Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrasında ise kulislerde bir süredir Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevi bırakabileceği tartışılıyordu. Geçtiğimiz haftalarda attığı tweet'lerle Nureddin Nebati bakan olarak atanacağı iddialarını kuvvetlendirmişti.

Peki, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964’te Şanlıurfa Viranşehir’de doğdu.

Siyaset Bilimi Uzmanı; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını aldı. Farklı Üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.

İş Adamı, Tekstil işiyle uğraştı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Tügva, Önder, Utesav, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri Vakıf ve Derneğin Üyeliği devam etmektedir.

AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa, 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

İyi düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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