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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, İslami Finans Zirvesi için Londra'da - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek İslami Finans Zirvesi için Londra'da

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslami Finans Zirvesi'ne katılmak için gittiği Londra'da iki gün boyunca temaslarda bulunacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:52 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:52
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        Bakan Şimşek Londra'da
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        Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, Şimşek'in bugün başlayan Londra temasları yarın sona erecek.

        Temasları kapsamında Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Birleşik Krallık İhracatın Finansmanı Kuruluşu (UK Export Finance) tarafından düzenlenen İslami Finans Zirvesi'ne katılacak Şimşek, etkinliğin açılış konuşmasını yapacak.

        YATIRIMCILARLA DA BULUŞACAK

        Bakan Şimşek, programı kapsamında reel sektör ve finans sektöründen üst düzey temsilcilerle düzenlenecek yuvarlak masa toplantılarına da iştirak edecek. Bu toplantılarda küresel ekonomik görünüm, ekonomi programındaki gelişmeler ve Türkiye'nin reform ajandası ele alınacak.

        Şimşek, Türkiye'nin ekonomi programını ve yatırım fırsatlarını uluslararası iş dünyasına da anlatacak.

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