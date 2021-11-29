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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş karar! Fiyat oynaklıklarına karşı vatandaşa destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nde; çiğ süt, buğday ve hububatta sezon boyunca yapılacak desteklemeler ile fiyat oynaklıklarından vatandaşların en az şekilde etkilenmesine dönük kararlar alındığını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş karar! Fiyat oynaklıklarına karşı vatandaşa destek
DHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin Bakan Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla toplandığı bildirildi.

Pandemi sonrası dönemde yaşanan ekonomik canlanma ve tüm dünyada etkisini gösteren kuraklığın, küresel çapta emtia fiyatlarını artırdığı belirtilen açıklamada, "Ülkemizin de olumsuz etkilendiği bu süreçte, gıda hammaddesi fiyatlarındaki gelişmelerin un, et, süt ve yem üreticilerimize ve dolayısıyla vatandaşlarımıza yansımasını en az seviyede tutmak için hasat döneminden bu yana bazı tedbirler devreye alınmıştı. Bu çerçevede 2021/22 üretim tüketim sezonunda Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından; un regülasyonu kapsamında un üreticilerimize piyasa fiyatlarına göre; ekmeklik buğdayda ton başına yaklaşık 1000 ile 1700 TL arasında destek sağlanmaktadır.

Bugüne kadar satışı yapılan ekmeklik buğday miktarı 1,2 milyon ton olmuştur. Yem regülasyonu kapsamında ise et, süt, tavuk ve yumurta üreticilerimize piyasa fiyatlarına göre; yemlik arpada ton başına yaklaşık 1000 TL, yemlik mısırda ton başına yaklaşık 800 TL destek sağlanmaktadır. Ayrıca, ağustos, eylül ve ekim aylarında kanatlı hayvan üreticilerimize yapılan 550 bin tonluk yemlik buğday satışları ile ton başına 350 TL'ye kadar destek verilmiştir. Bugüne kadar yem regülasyonu kapsamında besici, yetiştirici ve yem üreticilerimize 2,6 milyon ton hububat satılmıştır. Bu sayede hem üreticilerimiz hem de vatandaşlarımız maliyet ve fiyat artışı baskısına karşı korunmuştur" ifadelerine yer verildi.

"TMO SATIŞLARINA UYGUN FİYATTAN DEVAM EDİLMESİ KARARLAŞTIRILDI"

Açıklamanın devamında, bugün gerçekleştirilen komite toplantısı gündemine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bugün gerçekleştirilen Komite toplantısında; Gıda Komitesi kararları çerçevesinde eylül ayı sonunda kurulan Erken Uyarı Sistemi bulguları doğrultusunda gıda ve tarımsal ürün piyasaları incelenmiş, arz güvenliği çerçevesinde kritik ürünlerde olası senaryolar ele alınmıştır. Çiğ süt referans fiyatlarının durumu, artan maliyet baskısı dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda Ulusal Süt Konseyi'nin en kısa sürede çiğ süt tavsiye satış fiyatını yeniden değerlendirmesi konusunda mutabık kalınmıştır. Ekmeklik buğdayda ve yemlik hububatta (arpa, mısır) üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın fiyat dalgalanmalarına karşı korunması için yeni hasat dönemine kadar TMO satışlarına uygun fiyatlardan devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Böylece sezon boyunca yapılacak desteklemeler ile fiyat oynaklıklarından vatandaşlarımızın en az şekilde etkilenmesi sağlanacaktır."

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