Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.294,37 %-0,37
        DOLAR 42,9215 %0,10
        EURO 50,5554 %0,02
        GRAM ALTIN 6.239,71 %1,12
        FAİZ 37,51 %-0,77
        GÜMÜŞ GRAM 105,47 %6,44
        BITCOIN 87.169,00 %-0,77
        GBP/TRY 57,9667 %-0,22
        EUR/USD 1,1771 %-0,11
        BRENT 61,13 %-1,78
        ÇEYREK ALTIN 10.201,93 %1,12
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasa yapıcı bankaları belirledi - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasa yapıcı bankaları belirledi

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi kapsamında gerekli kriterleri sağlayan 11 bankanın Ocak-Aralık 2026 döneminde piyasa yapıcı olarak faaliyet göstereceğini duyurdu. Listede Akbank, Denizbank, HSBC Bank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası ve Yapı ve Kredi Bankası yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 21:18 Güncelleme: 26.12.2025 - 21:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa yapıcı bankalar belirlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasa yapıcılığı uygulaması çerçevesinde Ocak-Aralık 2026 döneminde "piyasa yapıcı" olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankaları belirledi.

        Bakanlığın internet sitesindeki açıklamada, piyasa yapıcılığı sisteminde yer alan veya sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar için belirlenmiş kriterlerin 15 Aralık'ta açıklandığı anımsatıldı.

        Açıklamada, piyasa yapıcılığı uygulaması çerçevesinde bankalara sağlanan haklar, getirilen yükümlülükler ve genel esaslara ilişkin hususları düzenleyen Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereğince başvuruda bulunanlardan gerekli kriterleri karşılayan ve Ocak-Aralık 2026 döneminde piyasa yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankaların belirlendiği bildirildi.

        Açıklamada, uygun görülen bankalar şu şekilde sıralandı:

        "Akbank, Denizbank, HSBC Bank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Boş dairede kadın cesedi bulundu

         Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir binadaki boş dairede kadın cesedi bulundu.

        #piyasa yapıcı bankalar
        #Hazine ve Maliye Bakanlığı
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu