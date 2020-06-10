Hazine yaklaşık 6,3 milyar lira borçlandı

AA

Bakanlık, 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili yeniden ihraç etti.

İhalede basit faiz yüzde 8,45, bileşik faiz yüzde 8,45 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 260 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 925 milyon lira, net satış 852,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 717,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 4,95 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 573,1 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 399,1 milyon lira, net satış ise 1 milyar 381,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 650 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 606 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 350 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 6 milyar 334,5 milyon lira borçlandı.