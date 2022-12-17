Hazır giyimde rekor ihracat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Hazır giyimde rekor ihracat

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın 11 ayında 19 milyar 501 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek ocak-kasım dönemi ihracatına imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sektörün ihracatı Ocak-Kasım 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.8 artış kaydetti

Hazır giyimde rekor ihracat
AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 artarak 21,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle bu zamana kadarki en yüksek kasım ayı ihracatına ulaşılmış oldu.

Ocak-Kasım 2022'de ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 13,9 artarak 231,2 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 253,4 milyar doları aştı.

Kasım 2021'de 1 milyar 729 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,4 azalışla 1 milyar 635 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Kasım 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artışla 19 milyar 501 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle sektör, tüm zamanların en yüksek ocak-kasım dönemi ihracatına ulaştı.

Sektörün geçen ayki ihracatının 1,1 milyar dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 113 milyon dolarla İzmir ve 104 milyon dolarla Bursa takip etti.

Sektörün bu yılın ocak-kasım döneminde yaptığı 19,5 milyar dolarlık ihracatın da 13,5 milyar doları İstanbul'dan, 1,6 milyar doları Bursa'dan ve 1,3 milyar doları İzmir'den gerçekleştirildi.

EN FAZLA DIŞ SATIM ALMANYA'YA

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 268 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 175 milyon dolarla İspanya ve 131 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.

Sektör, ocak-kasım döneminde ise Almanya'ya 3,3 milyar dolar, İspanya'ya 2,5 milyar dolar ve Birleşik Krallık'a 1,9 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 920 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 200 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ikinci ve 188 milyar dolarla diğer Avrupa ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

Bu yılın 11 ayında AB ülkelerine 12 milyar dolar, diğer Avrupa ülkelerine 2,5 milyar dolar ve Orta Doğu ülkelerine 1,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

TİM verilerine göre, geçen ay 181 ülke ve bölgeye ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 7,5 pay aldı.

Bu yılın 11 ayında ise 214 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, ülkenin toplam ihracatında yüzde 8,4 paya sahip oldu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı açabilmek için süre 1 yıl uzatıldı - Ekonomi Haberleri
İŞ-YAŞAM KKM'de süre uzatıldı
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici: Bu rakamlara dünyanın hiçbir ekonomisi dayanmaz
İŞ-YAŞAM Kesici: Bu rakamlara dünyanın hiçbir ekonomisi ...
Yıldız Holding, 5. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı
İŞ-YAŞAM Yıldız'dan 'bu dünya bizim' raporu
Belçika Dışişleri Bakanı, Ciner Holding’i ziyaret etti
İŞ-YAŞAM Belçika Dışişleri Bakanı, Ciner Holding’i ziyaret ...
'Buğday tedariğinde riskler devam ediyor'
İŞ-YAŞAM 'Buğday tedariğinde riskler devam ediyor'
İSPARK ücretlerine yüzde 60 zam geldi
İŞ-YAŞAM İSPARK'a yüzde 60 zam
Yaş çayda fark ödemesi desteği miktarı belli oldu - Ekonomi Haberleri
İŞ-YAŞAM Yaş çayda fark ödemesi belli oldu
AB, şirketlerini enflasyona karşı korumak istiyor
İŞ-YAŞAM AB, şirketlerini enflasyona karşı korumak istiyor
AB, kadın ve erkek çalışanlara eşit ücrette anlaştı
İŞ-YAŞAM AB, kadın ve erkek çalışanlara eşit ücrette anlaştı
Vatandaş 2-9 Aralık’ta dolar sattı
İŞ-YAŞAM Vatandaş 2-9 Aralık’ta 2.7 milyar dolar sattı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.