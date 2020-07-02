Yapımı çok pratik lezzetli ve vitaminli olan, hazır yufkadan yapacağım ıspanaklı börek tarifini vereceğim sizlere. Çocukların beslenmesinde de yer alabilecek güzel bir tarif.

Hazır yufkadan ıspanaklı börek yapımı için gerekli malzemeler:

6 adet yufka

İç malzemeleri için gerekli malzemeler:

1 kilo ıspanak

Yarım kilo kavurma

1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

Karabiber, kimyon

Böreğimizin sosu için gerekli malzemeler:

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

Yarım paket kabartma tozu

Hazır yufkadan ıspanaklı börek tarifinin yapılışı:

İlk önce Ispanakları iyice yıkayıp süzdükten sonra doğrayalım.

Bir tencerede soğanları küp küp doğrayarak az yağda soteleyelim, içine salçayı ve baharatları ekleyip karıştıralım.

Ayrı bir tencereye ıspanakları koyup, sönene kadar kavuralım.

Kavurmaları da ekledikten sonra, 3 dakika kadar daha karıştıralım ve soğumaya bırakalım.

Tezgâhımızda yufkaları ikiye bölüp üst üste koyalım.

Sosunun malzemelerini karıştıralım

Yufkanın üzerine sosta bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde gezdirelim

Ispanak harcını da yufkamızın uç kısmına yerleştirerek rulo şekli verelim.

Yağlanmış fırın tepsimize rulo şeklinde dizelim.

200 dereceye ayarladığımız fırında üzeri kızarana kadar pişirelim.

Not: Hemen servis yapmayacaksak üzerine bir bez ile örtelim kurumasını engeller.Afiyet olsun...