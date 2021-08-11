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İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,48 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,23 arttı; işçilik endeksi %0,40 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %53,70, işçilik endeksi %19,88 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 42.49, AYLIK YÜZDE 2.85 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,15 arttı; işçilik endeksi %0,29 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %53,90, işçilik endeksi %20,08 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 42.46, AYLIK YÜZDE 3.05 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %3,05, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,49 arttı; işçilik endeksi %0,81 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %53,06, işçilik endeksi %19,15 arttı.