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        Haberler Bilgi Gündem Haziran ayı kira artış oranı hesaplama 2025 | Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

        Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

        Haziran ayının gelişiyle birlikte, kira artış oranı hesaplamaları hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon rakamlarının ardından, haziran ayı kira artış oranı netlik kazanacak. Bilindiği üzere kira artış oranı hesaplaması, 12 aylık TÜFE verisi ortalamasına göre belirlenmektedir. Peki, "Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?" İşte haziran ayı kira artış oranı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 21:12 Güncelleme: 02.06.2025 - 21:12
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        Ev sahibi ve kiracılar, haziran ayı kira artış oranı için gözünü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak TÜFE rakamlarına çevirdi. Hatırlanacağı gibi mayıs ayında ev ve işyerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 48,73 olarak öne çıkmıştı. Peki, "Haziran ayı kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte detaylar...

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        2025 MAYIS ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TÜİK 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

        Haziran ayı kira artış oranı da mayıs ayı enlfasyon oranlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

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        2025 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

        Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verileri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bununla birlikte 2025 Mayıs ayı kira artış oranı da netleşti. Nisan 2025’te aylık enflasyon %3, yıllık enflasyon ise %37,86 olarak kaydedildi.

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        Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 48,73 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 48,73 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 51.26 olmuştu.

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