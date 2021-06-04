TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre Haziran ayı kira zammı ne kadar oldu? sorusu gündemde. 2021 yılı Haziran ayında kontrat yenileyecek kiracılar kira zam oranını merak ediyor. Peki, Haziran ayı kira zammı ne kadar? İşte merak edilen güncel kira zammı oranları...

2021 HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

Bilindiği üzere kira zamları bir önceki yılın aynı ayına göre gerçekleşen TÜFE artış oranı dikkate alınarak yapılıyor. Yani 2020 Nisan ayında kontrat imzalayan ve bu yıl kontratını yenileyecek kiracılar bir önceki yılın "Mayıs" ayına göre bu yıl ki Mayıs ayı sonunda gerçekleşen enflasyon oranını dikkate alarak kontratlarını yenileyecekler.

TÜİK tarafından açıklanan 2021 Nisan ayı enflasyon oranına göre; TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 oranında artış gösterdi. Buna göre de Nisan ayında kontrat yenileyecekler.

Buna göre 1000 (Bin) TL kira için geçtiğimiz yıl Nisan ayında kontrat imzalayan bir kiracı, bu yıl kontratını bin 167 liraya yenileyebilecek.