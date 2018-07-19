Türkiye genelinde haziran ayında 119 bin 413 adet konut satıldı. Konut satışlarının durağan geçtiği yaz aylarında bu rakam aylık bazda bir rekora işaret etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Haziran 2018'de konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.4 oranında arttı.

Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre, geçtiğimiz yılların haziran aylarına göre de en çok konut satışı Haziran 2018'de gerçekleşti. Son 5 yılın haziran verilerileri incelediğinde 2013 Haziran'a göre bu haziran ayında satışlar yüzde 23,4 arttı. Bu da gayrimenkul şirketleri tarafından 15 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında yapılan yüzde 20 indirim kampanyasının etkisini gösterdi.

Kamu bankaları öncülüğünde de 10 Mayıs-30 Haziran tarihlerinde konut kredisi aylık faiz oranları yüzde 0.98'e çekilmişti. Her iki kampanya bekle gör durumunda olan vatandaşları konut alımına yönlendirdi. Yaklaşık 45 günlük dönemde sadece 3 kamu bankası tarafından 40 binin üzerinde kişiye konut kredisi verildi.

KREDİLİ SATIŞLAR YÜZDE 35 ARTTI

Eylül 2017'den beri devam eden kredili satışlardaki düşüş haziranda tekrar artışa geçti. TÜİK verilerine göre de banka kredisi olarak bilinen ipotekli satışlarda rekor bir artış görülüyor. 2016 yılından beri haziran aylarında yıllık bazda azalan ipotekli satışlar bu yıl düşük faizin etkisiyle büyük bir sıçrama gösterdi.

Haziranda Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.3 oranında artış göstererek 47 bin 648 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39.9 olarak gerçekleşti. 2018 Mayıs ayına göre de kredili satışlar yüzde 29 artış gösterdi. Son beş yılın haziran ayı kredili satışları incelendiğinde de Haziran 2018'de en çok banka kredisiyle satış gerçekleşti. 5 yılda ipotekli satışlar yaklaşık yüzde 9 yükseldi.

SATIŞLARIN YÜZDE 48'İ SIFIR KONUT

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 artarak 57 bin 64 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 923 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 4 bin 279 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 937 konut satışı ile İzmir izledi.

Türkiye'de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 artış göstererek 62 bin 349 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 624 konut satışı ve yüzde 17 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 51,7 oldu. Ankara 7 bin 799 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 951 konut satışı ile İzmir izledi.

6 AYDA YABANCIYA 12 BİN KONUT SATILDI

2018 yılının ilk 6 ayında yabancı ülke vatandaşlarına 11 bin 816 konut satışı yapıldı. Yabancıya konut satışında geçen yılın ilk 6 ayına göre 2 bin 300 daha fazla konut satılmış oldu. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %7 artarak 2 bin 60 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran 2018’de ilk sırayı 764 konut satışı ile İstanbul aldı. Iraklılar geçtiğimiz ay Türkiye'den en çok konut satın alan yabancı ülke vatandaşı oldu. Bu yılın ilk 6 ayında da Iraklıların zirvede. Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 315 konut satın aldı. Iraklılar ilk 6 ayda toplam bin 987 konut alımı yaptı.

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