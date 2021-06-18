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HaberlerGündemGüvenlikHDP binasına saldırı | SON DAKİKA! Saldırgan konuştu: "Bir kişiye ateş ettim”
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HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu: “Kimseyi vurmadım, bir kişiye ateş ettim”

İzmir’de HDP İl Başkanlığına yönelik yapılan ve bir kişinin öldüğü silahlı saldırı şüphelisinin, saldırının ardından polisle girdiği ilk diyalog kameralara yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, "Kimseye zarar vermedim, kimseyi vurmadım, bir kişiye ateş ettim" dediği görülüyor.

HDP binasına saldırı | SON DAKİKA! Saldırgan konuştu:
HDP saldırganın yakalanma anı! İlk sözleri: Bir kişiye ateş ettim
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İHA

Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya O.G. isimli şahıs, saat 11.05 sıralarında silahla girdi. O.G.'nin içeriye girmesinin ardından binadan silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. Kısa bir süre sonra şahsın içeride parti çalışanı Deniz Poyraz’ı öldürdüğü belirlendi.

"KİMSEYE ZARAR VERMEDİM, BİR KİŞİYE ATEŞ ETTİM"

Öte yandan O.G.’nin saldırı sonrası HDP İl Başkanlığı önünde gözaltına alındığı ilk anlarda polisle diyaloğu kameralara yansıdı.

Polisin ne iş yaptığı ve ismini sorması üzerine O.G., “Kemalpaşa’da çalışıyordum, istifa ettim. Kimseye zarar vermedim, bir kişiye ateş ettim” dediği görülüyor.

Ayrıca şüphelinin, bina çevresinde birkaç kez keşif yaptığı, bina içerisine girdiğinde orada bir kaç kişinin olabileceğini düşündüğünü söylediği de öğrenildi. Polisle girdiği ilk diyalog sırasında şüphelinin rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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