İzmir'de HDP binasına silahlı saldırı: 1 ölü 0:00 / 0:00

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Olay, saat 11.00 sıralarında, Çankaya Semti'ndeki bir binada meydana geldi. HDP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz kişi tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaya geçişine sokak kapatıldı.

Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

HDP'den yapılan açıklamada, il başkanlığı binasına yönelik saldırıda, parti çalışanı Deniz Poyraz isimli bir kişi yaşamını yitirdi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi.