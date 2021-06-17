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HaberlerGündemGüvenlikSON DAKİKA: HDP İzmir İl Başkanlığı'na silahlı saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
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HDP İzmir İl Başkanlığı'na silahlı saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İzmir İl Başkanlığı'nın da bulunduğu bir binaya giren kimliği belirsiz kişi tabancayla üç el ateş etti. Şüpheli, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Saldırıda parti çalışanı 1 kişi yaşamını yitirdi

SON DAKİKA: HDP İzmir İl Başkanlığı'na silahlı saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
İzmir'de HDP binasına silahlı saldırı: 1 ölü
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HABERTURK.COM

Olay, saat 11.00 sıralarında, Çankaya Semti'ndeki bir binada meydana geldi. HDP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz kişi tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaya geçişine sokak kapatıldı.

Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

HDP'den yapılan açıklamada, il başkanlığı binasına yönelik saldırıda, parti çalışanı Deniz Poyraz isimli bir kişi yaşamını yitirdi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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