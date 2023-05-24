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Haberler Gündem HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları'ndan açıklama! - Son dakika haberi
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HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları'ndan yazılı basın açıklaması

HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yaptığı ortak açıklama ile ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı

HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları'ndan açıklama! - Son dakika haberi
Habertürk Ankara

HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları tarafından yapılan yazılı açıklamada "Demokrasi ve özgürlüğü savunan politik ilkelerimize daha sıkı ve kararlı sarılıyoruz" denilerek şu ifadelere yer verildi:

1- Ülkemizde yaşanan sorunların temelinde demokrasi ve hukuk açısından evrensel ilkelere uymayan uygulamalar bulunduğunu uzun zamandan bu yana ifade ettik, etmeye de devam ediyoruz. Özellikle seçim hukuku ve halk iradesini, yerel demokrasiyi yerle bir eden kayyım politikaları bu uygulamaların başında gelmektedir. Halkın iradesini gasp eden kayyım atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir.

"TUTUMUMUZ NET VE AÇIKTIR"

2- Sayın Kılıçdaroğlu’nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır. Kayyım uygulamaları sadece Diyarbakır’ın değil İstanbul’un ve bir bütün olarak hepimizin sorunudur.

3- Demokrasi ve hukukun evrensel ilkelerine sahip çıkmak ve bu konuda ilkesiz duruşlara taviz vermemek hepimizin görevidir. Bunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizler demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesinin kararlı öznesi olmayı sürdüreceğiz.

"NİHAİ KARARIMIZI YARIN PAYLAŞACAĞIZ"

4- Ülke için bir referanduma dönüşmüş 28 Mayıs seçimleri ve sonrası için oynanan oyunların ve kurulan tuzakların farkındayız. Bugün başlattığımız değerlendirmelerimize partilerimizin bileşenleri ve kurulları ile devam ediyoruz. Değerlendirmelerimiz sonucu nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın (25 Mayıs 2023) halklarımızla paylaşacağız.

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