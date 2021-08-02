Havalimanı patronundan İngiltere'ye kuralları basitleştirme çağrısı! 0:00 / 0:00

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Heathrow Havalimanı Üst Yöneticisi John Holland-Kaye, İngiltere'nin turistleri İspanya'ya seyahat etmemeleri konusunda uyarabileceğine dair haberler sorulduğunda verdiği demeçte ise “Sadece basit tutmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Holland-Kaye ayrıca yeşil listenin de genişletilmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere perşembe günü yaptığı açıklamada, önümüzdeki haftadan itibaren karantinaya gerek kalmadan AB ve ABD'den iki doz veya tam doz* aşı olmuş kişilerin ülkeye girişine izin verileceğini ancak Fransa'dan gelenler için kuralların önümüzdeki haftanın sonunda gözden geçireceğini söylemişti.