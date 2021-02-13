Hediye alırken dolandırılmayın...

Siber saldırganların 14 Şubat Sevgililer Günü’ne yönelik, sahte, paravan e-ticaret siteleri oluşturduğuna dikkat çeken TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Vatandaş bu özel günde internetten hediye alırken nereden aldığına dikkat etmeli. Özellikle büyük kampanya ve indirim gibi vaatler ile tuzağa düşmekten kaçınmalı” dedi.

Bu tür özel dönemler için siber saldırganların çeşitli senaryolar ile vatandaşı tuzağa düşürdüğüne işaret eden Çiğdemli, “Özel dönemler için geçici süreliğine paravan siteler açılıyor ve vatandaşlar kampanya vaatleri ile bu sitelere yönlendirilerek tuzağa düşürülüyor. Çok çok cazip indirimlere ve kampanyalara karşı vatandaşın gözü açık olmalı” diye konuştu.

Siber suçluların temel hedefinin, online alışveriş yapanların kimlik veya kredi kartı bilgilerine ulaşarak gelir elde etmek olduğunu, bunun için bankacılık zararlı yazılımları, sahte Android bankacılık uygulamaları ve sahte e-ticaret sitesi gibi çeşitli saldırı yöntemleri kullandıklarını aktaran Çiğdemli, şu tavsiyelerde bulundu:

“İnternet alışverişi yaparken, web sitesinin gerçek olup olmadığını birkaç kez kontrol etmek gerek. Sitenin iletişim bilgileri, SSL Sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işareti ile anlaşılabilir. Kilit işaretinin olmaması, dolandırıcılık niyeti olmasa bile o sitenin güvenilir olamayacağı anlamına gelir. Sitenin adres, şirket ve telefon bilgileri de kontrol edilmeli. Sitenin sağlam bir altyapı sağlayıcıyla çalışıyor olması da güvenilir olduğunu gösterir. Yazıyorsa sitenin altındaki altyapı sağlayıcı firma ismine bakılabilir. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun, telefonda veya mesajla kimseye kredi kartı bilgisi verilmemeli. Ürünün diğer sitelerdeki fiyatına da mutlaka bakılmalı. İnanılmayacak kadar büyük bir indirim söz konusuysa o siteden derhal çıkılmalı.”

TÜKETİCİLER NE YAPMALI?

-Sosyal medya hesapları üzerinden alışveriş yapılıyorsa, kapıda ödeme seçeneği dışında kredi kartı kullanılmamalı. Kullanılacaksa da mutlaka sanal kart oluşturulmalı ve o şekilde alışveriş yapılmalı.

-SMS, Whatsapp veya E-posta reklamları üzerinden yönlendirilen alışveriş sitelerinin güvenilirliğini kontrol etmek için bilindik online pazar yerlerinde hesapları olup olmadığına bakılmalı. Varsa sosyal medya hesapları incelenmeli.

-Yönlendirilen site profesyonel bir site değilse, bir iki sayfadan oluşan özensiz bir site ise ve iade koşulları gibi bilgilere yer verilmemişse güvenilirliği sorgulanmalı.

-KVKK kapsamına giren ve alışverişle hiçbir ilgisi olmayan kişisel veriler talep ediliyorsa site derhal terk edilmeli.