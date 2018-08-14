Haz anlamına gelen “hedon” kelimesiyle, gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı anlamını taşıyan “ütopya” kelimelerinin birleşmesiyle oluşan “Hedonutopia” grubu üyeleri Habertürk'ten Arif Hür'e konuştu. Yeni albümlerini sonbahar'da hayranlarıyla buluşturacaklarını açıklayan grup, "Albümün bütün kayıtlarını ve mixini yaptık. Kaan Düzarat’ın Analog Kültür stüdyosundaki analog synthseizer cihazlarıyla oynama imkanımız oldu. Bu albüme farklı bir doğallık kattı diye düşünüyoruz. Plak şirketimiz Dokuz Sekiz Müzik bize her zaman özgür bir ortam sundu. Çıkaracağımız albümde çıtayı yükselttik diyebiliriz. İlk iki albümde bütün bunları eş-dost toplanıp evde kotarmıştık. Artık prodüksiyon zamanı. Yeni bir seviyeye hazırız" dedi.

Fırat Külçek ile Kerem Feyzi

Özgün müzik yapmanın önemine değinen üyeler, "Zafer'e gittiği kanıtlanmış yolların virajlarını ezbere bilmek çoğu sanatçının yolu olmuş. Bu virajları bizde biliyoruz ama bir keçi yolu, başka bir patika olmalı. Taksim’de bir odada, Peyote’de yada Karga’da 10 yıl aradık o yolları. Meyve ağaçları ve şelaleler bulduk, otoban alışkanlığı saçma. Yapılmışı yapmak yersiz. Tüm köyü aynı kalıbın içinde korkutup eğlendiren bir şaman olmaktansa, sağı solu belli olmayan, doğrucu dev aynası olmayı seçtik. Tüm ortamlara girmiş ve sağa sola vurmaktan taka tukaya dönmüş bir aracın içinde çok eğleniyoruz. Yoksa biz de biliriz hit sözler yazmasını, hatta üzerinde çalışıyoruz bile, ama alışılmadık cinsinden. Balıkesirlilerin dediği gibi; “işi bilcen işe gitmicen" ifadelerini kullandı.

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