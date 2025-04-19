Heidenheim: 0 - Bayern Münih: 4 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Heidenheim'ı 4-0 mağlup etti. 12'de Harry Kane, 19'da Konrad Laimer, 36'da Kingsley Coman ve 56. dakikada Joshua Kimmich'in golleriyle farklı kazanan lider Bayern Münih, puanını 72'ye yükseltti. Heidenheim ise haftayı 22 puanla tamamladı.
lmanya Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Heidenheim'a konuk oldu. Voith Arena'da oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla Bayern Münih oldu.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Harry Kane, 19. dakikada Konrad Laimer, 36. dakikada Kingsley Coman ve 56. dakikada Joshua Kimmich attı.
Bayern Münih'te ilk golü atan Harry Kane, Bundesliga'da 60 maçta 60 gole ulaştı.
Ligde bir hafta aranın ardından kazanan Bayern Münih, 72 puana yükseldi. Heidenheim, 22 puanda kaldı.
Bayern Münih, ligin bir sonraki haftasında sahasında Mainz 05'i konuk edecek. Heidenheim, Stuttgart deplasmanına gidecek.