Heidi Klum'ın kızı Leni Klum sevgilisiyle Sardunya tatilinde aşka geldi

Şu sıralar bir yetenek yarışmasında jüri üyeliği yapan dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum'ın kızı Leni Klum da annesinin izinden giderek kariyerinde model olarak ilerliyor.

Heidi Klum'ın eski sevgilisi iş insanı Flavio Briatore'den olan ve öz babası kabul etmediği için Klum'un eski eşi Seal tarafından evlat edinilen kızı Leni'nin aslında tam adı Helene Boshoven Samuel ancak o annesinin soyadıyla moda sektöründe kendine bir yer açıyor.