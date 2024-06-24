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        Haberler Dünyadan Heidi Klum'ın kızı Leni Klum sevgilisiyle Sardunya tatilinde aşka geldi - Magazin haberleri

        Heidi Klum'ın kızı Leni Klum sevgilisiyle Sardunya tatilinde aşka geldi

        Heidi Klum'ın izinden giderek modellik yapan kızı Leni Klum, sevgilisi Aris Rachevsky ile Sardunya tatilinde yaşadığı romantik anlarla objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 11:50 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:50
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        Şu sıralar bir yetenek yarışmasında jüri üyeliği yapan dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum'ın kızı Leni Klum da annesinin izinden giderek kariyerinde model olarak ilerliyor.
        Heidi Klum'ın eski sevgilisi iş insanı Flavio Briatore'den olan ve öz babası kabul etmediği için Klum'un eski eşi Seal tarafından evlat edinilen kızı Leni'nin aslında tam adı Helene Boshoven Samuel ancak o annesinin soyadıyla moda sektöründe kendine bir yer açıyor.

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        20 yaşında olan Leni Klum, hem kariyerinde hem de özel hayatında kendi kanatlarıyla uçuyor.

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        Leni Klum, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Aris Rachevsky ile İtalya'nın Sardunya adasında tatil yaparken görüntülendi.

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        Leni Klum ve Aris Rachevsky çifti, tatilde deniz, kum ve güneşin tadını çıkarırken bir yandan da birbirlerine sevgilerini göstermeyi ihmal etmedi.

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        Birlikte denize giren çift, birbirlerini aşkla öperken objektiflere yansıdı.

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        Heidi Klum, ABD'de jürisinde yer aldığı yarışmanın çekimleriyle meşgulken, 4 çocuğundan en büyüğü olan Leni Klum da sevgilisiyle baş başa tatilin tadını çıkardı.

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        Bir süre birlikte yüzerken görüntülenen Leni Klum ile Aris Rachevsky, bir ara tekne turu yaparken de fotoğraflandı.

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        Paparazziler tarafından görüntülendiklerini fark eden ikili, üzerlerine yöneltilen objektiflere aldırmadan birbirlerini öpmeye devam etti.

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        Leni Klum, moda dünyasının en parlak yıldızlarından biri olan annesinin desteğiyle model olarak kariyer yapıyor. Hatta anne - kız geçen yıl bir iç giyim firması için birlikte poz vermişlerdi.

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        Leni Klum'a soyadını veren kişi biyolojik babası Flavio Briatore değil Heidi Klum'un eski eşi Seal oldu. Leni, kendisine babalık yapan Seal ile çok iyi bir baba - kız ilişkisine sahip.

        İngiliz şarkıcı Seal ile 2005'te evlenen Heidi Klum, 2014'te boşandı. Çiftin bu evlilikten Henry, Johan ve Lou olmak üzere üç çocuğu oldu.

        #Leni Klum
        #Heidi Klum
        #tatil
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