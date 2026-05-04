Heimlich manevrası yine hayat kurtardı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 Mayıs Cumartesi günü yaşanan olayda, bir vatandaş restoranda yemek yediği sırada boğazına bir cisim kaçtı.

Panikleyen vatandaş restoran çalışanlarından yardım istedi. İşletme sahibi Ahmet Polat vatandaşa Heimlich Manevrası ile müdahale ederek hayatını kurtardı. Yaşanan o anlar işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, boğazına cisim kaçan vatandaşın can havliyle işletmedekilerden yardım istediği ve işletme sahibinin Heimlich Manevrası ile vatandaşın hayatını kurtardığı anlar yer aldı.

"DAHA ÖNCE VİDEOLARDAN GÖRMÜŞTÜM"

Yaşananlarla ilgili konuşan işletme sahibi Ahmet Polat, "Akşam üzereydi. Bizim her zaman gelen bir müşterimizdi. Acelesi olduğunu söyledi. Biz de dürümünü hazırladık. İlk başta boğazında kalınca kendisini dışarıya atıyor. Ayran için gitmesini sağlamaya çalışıyor ama gitmiyor bir türlü. Burada çalışan kızı çağırıyor. Ben de sesi duyunca bir an fırladım. Anladım boğazında kaldığını. Daha önce videolardan görmüştüm. Çok şükür bir şey olmadı. Manevrayı yaptıktan sonra boğazı açıldı. O da sağolsun bize teşekkür etti" dedi.