        Heimlich manevrası yine hayat kurtardı

        Heimlich manevrası yine hayat kurtardı

        Esenyurt'ta boğazına yabancı bir cisim kaçan vatandaş, işletme sahibinin saniyeler içinde Heimlich Manevrası ile müdahalesi sayesinde sayesinde kurtuldu. O anlar kamerada

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 10:33 Güncelleme:
        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 Mayıs Cumartesi günü yaşanan olayda, bir vatandaş restoranda yemek yediği sırada boğazına bir cisim kaçtı.

        Panikleyen vatandaş restoran çalışanlarından yardım istedi. İşletme sahibi Ahmet Polat vatandaşa Heimlich Manevrası ile müdahale ederek hayatını kurtardı. Yaşanan o anlar işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, boğazına cisim kaçan vatandaşın can havliyle işletmedekilerden yardım istediği ve işletme sahibinin Heimlich Manevrası ile vatandaşın hayatını kurtardığı anlar yer aldı.

        "DAHA ÖNCE VİDEOLARDAN GÖRMÜŞTÜM"

        Yaşananlarla ilgili konuşan işletme sahibi Ahmet Polat, "Akşam üzereydi. Bizim her zaman gelen bir müşterimizdi. Acelesi olduğunu söyledi. Biz de dürümünü hazırladık. İlk başta boğazında kalınca kendisini dışarıya atıyor. Ayran için gitmesini sağlamaya çalışıyor ama gitmiyor bir türlü. Burada çalışan kızı çağırıyor. Ben de sesi duyunca bir an fırladım. Anladım boğazında kaldığını. Daha önce videolardan görmüştüm. Çok şükür bir şey olmadı. Manevrayı yaptıktan sonra boğazı açıldı. O da sağolsun bize teşekkür etti" dedi.

        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        İran'dan ABD'ye uyarı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        Iğdır'da yaşandı! Arılar saldırdı, 400 koyun öldü!
        İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'dan ayrıldı
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        "En büyük korkumu yaşadım"
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        Bunu yapanlara bir iyi bir de kötü haber var!
