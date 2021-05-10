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HaberlerSağlıkHekime danışmadan asla! Propolis bağışıklıkta aşırı ve kontrolsüz artış nedeni mi? - Haberler
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Covid-19 çocuk vaka sayısı 8 kat arttı: Bilinçsiz propolis kullanımı da bir neden mi?

Covid-19 çocuklarda bir yıl içinde 8 kat artış gösterdi. Çocuk hekimleri Covid-19’dan çok, sonrasında görülen MIS-C hastalığından korkuyor. Hekimler, pandemi döneminde bağışıklık sistemini kontrolsüz ve aşırı artıran ürünlere de dikkat çekiyor ve özellikle propolis kullanımının vücuttaki bağışıklık sistemini aşırı ve kontrolsüz şekilde artırıp sitokin fırtınasına çok hızlı götürebileceği uyarısında bulunuyor. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu’nun haberi

Hekime danışmadan asla! Propolis bağışıklıkta aşırı ve kontrolsüz artış nedeni mi? - Haberler
Hekime danışmadan asla!
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Amerikan Pediatri Akademisi son yayınladığı raporda Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) bazı eyaletlerinde Nisan 2020 ile Nisan 2021 arasındaki bir yıllık süreci değerlendirdi. Geçen yıl nisan ayında çocuk vaka sayısı tüm vakaların yüzde 3’ü iken bu yıl nisan ayında bu oran yüzde 22 olarak tespit edildi.

ÇOCUKLARDA YAKLAŞIK 8 KAT ARTIŞ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, son bir yıl içinde, toplumdaki çocuk vaka sayısının yaklaşık 8 kat artmasının nedenlerini aşağıdaki gibi sıraladı:

*Son bir yılda artan İngiltere mutasyonu veya bileşik mutasyonların varlığı

*Çocuklarda aşılamanın başlamaması

*60 yaş üzeri insanların aşılanması veya enfeksiyonu kapması ile bağışıklamanın artması ve artışın çocuklara dönmesi

*Salgının ilk dönemlerinde çocukların sokağa çıkma yasağı ile korunurken sonrasında sokağa çıkmalarıyla bu bağışıklamanın son aylara sarkmış olması

*Ev içi bulaşların artması

*Çocuklarda bağışıklık sisteminin erişkinden farklı seyretmesi

*Çocuklarda özellikle bağışıklık sistemiyle ilgili olan D vitamini ve Çinko düzeylerinin düşüklüğü

ÇOCUK HEKİMLERİNİ ASIL KORKUTAN HASTALIK: MIS-C

Prof. Dr. Arıca; “Yukarıda saydığımız nedenler bu oranı çocuklara çevirmiş olabilir. Biz çocuk hekimlerini asıl korkutan Covid-19 enfeksiyonu sonrası çocuklarda görülen MIS-C hastalığıdır. (Multisistem İnflamatuar Sendromu) Bu hastalık, Covid-19 geçiren her çocukta görülmese de (Türkiye’de son 1 yıl içinde tespit edilen 400’den fazla vaka var.) tespit edilemeyenlerle birlikte sayının bini geçtiği tahmin ediliyor. Bu vakaların yaklaşık yarısı, hastalığı yoğun bakım şartlarında tedavi edilecek kadar ağır geçiriyor” diyor ve devam ediyor; “MIS-C hastalığı çocuklarda Covid-19 geçirdikten yaklaşık 2-6 hafta sonra görülüyor. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, Covid-19’a karşı bağışıklık sisteminde gelişen anormal yanıtların sorumlu olduğu tahmin ediliyor. Bu oluşan anormal ve aşırı yanıt vücudun değişik organ ve sistemlerine hasar veriyor.”

TÜM ORGANLARI TUTUYOR

MIS-C hastalığının özellikle; kalp kası ve kalbi besleyen koroner damarlar başta olmak üzere böbrek, beyin, akciğer, karaciğer, bağırsak ve diğer tüm organlara hasar verebildiği belirtiliyor. Erken tanı ve uygun tedavilerle yüz güldürücü sonuçlar alınan hastalığın çocuklarda Covid-19’a göre daha tehlikeli ve daha ölümcül olabileceğine dikkat çekiliyor.

ÇOCUK VAKA SAYILARI NASIL AZALTILIR?

Bu konuda merkezi otorite ve ebeveynlere düşen görevler aşağıdaki gibi sıralanıyor:

*Aşı firmaları; özellikle Moderna, Biontech ve Johnson’ın çocuk aşılamaları ile ilgili çalışmalara başlamış oldukları belirtiliyor. En erken sonbaharda 6 ay ve üzerindeki tüm bebek ve çocukların aşılanması hedefleniyor.

*Çocuklara; maske, fiziksel mesafe ve hijyen konularında gerekli eğitimin verilmesi gerekiyor.

*Covid-19 enfeksiyonu sırasında çocuklarla temastan kaçınılması öneriliyor.

*Bağışıklık sistemini kontrolsüz ve aşırı artıran bitkisel ürünlerin özellikle salgın dönemlerinde hekime danışılmadan kullanılmaması gerektiğine dikkat çekiliyor. (Prof. Dr. Vefik Arıca özellikle klinik vakalarda sık görülen “propolis” kullanımının vücuttaki bağışıklık sistemini aşırı ve kontrolsüz şekilde artırdığını ve özellikle salgın döneminde sitokin fırtınasına çok hızlı götürebildiğini belirterek; “Vücut propolis kullanımına aşırı ve kontrolsüz yanıt verebildiği için kullanım sonrası girilen sitokin fırtınası nedeniyle yoğun bakımda yatış süresi uzayabilir” diyor.)

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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