Hekimoğlu dizisinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen dizinin son bölümünde oldukça gerilimli anlar yaşandı ve gözler 28. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

HEKİMOĞLU 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?

On gündür uyuyamayan bir hastanın iyileşmesi için karaciğer nakline ihtiyacı vardır. Naklin gerçekleşmesi için Hekimoğlu kendine has bir yol seçer. Bu yol, Zeynep’le aralarında gerilim yaşanmasına neden olur. Ama bu kadarla kalmaz…

Hekimoğlu’nun ganyan bayisinde karşılaştığı diğer hastaya yakınlığı ise İpek’in dikkatini çeker. Doktorlardan ilgi bekleyen bu kadın hastanın varlığı Hekimoğlu ve İpek’i karşı karşıya getirir.

Hekimoğlu iki hastayı da kurtarabilecek mi? İpek’le aralarındaki gerilim sadece işle mi alakalı? Mehmet Ali’ye kızgın olan Zeynep, olanların acısını Emre’den mi çıkaracak? Orhan’la Hekimoğlu’nun ev arkadaşlığı yürüyecek mi?

HEKİMOĞLU 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu 28. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...