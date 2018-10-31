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Helin'in katiline silahı satan kişi Konya'da yakalandı

İstanbul'da geçen yıl ekim ayında lise öğrencisi Helin Palandöken silahla vurularak öldürülmüştü. Olayda kullanılan ve yasa dışı üretim olan ruhsatsız şarjörlü ve tabanca kabzalı av tüfeğini internetten satan şüpheli, Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelinin cephanelik gibi aracından cinayette kullanılan tüfeğin bir benzerinin de çıktığı ve satışa hazır halde olduğu iddia edildi.

31.10.2018 - 11:25 | Güncelleme:

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Ekim 2017 tarihinde İstanbul'un Pendik ilçesinde lise öğrencisi Helin Palandöken'i öldüren ve müebbet hapse mahkum olan Mustafa Yetgin'e olayda kullandığı şarjörlü ruhsatsız av tüfeğini internet üzerinden M.B.'nin sattığını belirledi. M.B.'nin internet üzerinden sürekli silah satışı yaptığı bilgisini alan jandarma ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı.

M.B.'nin cinayette kullanılan şarjörlü ruhsatsız av tüfeğinin bir benzeri ile birlikte çok sayıda ruhsatsız av tüfeğinin satışını yapmaya hazırlandığını belirleyen jandarma ekipleri harekete geçti. M.B.'nin kullandığı araç Beyşehir ilçe çıkışında durduruldu. Araçta yapılan aramada silah sevkiyatı için özel olarak yapılmış raflarda yasa dışı üretim olan 40 tabanca kabzalı pompalı ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca kabzalı çift kırma ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca kabzalı ruhsatsız av tüfeği, tek kırma av tüfeği, 19 adet yiv/set açılmış tabanca namlusu ele geçirildi.

Ruhsatsız av tüfeklerinin internet yoluyla ya da il il Türkiye'yi gezerek pazarlamasını yaptığı öne sürülen şüpheliye ait araçta ele geçirilen yasa dışı silahlara el konuldu. M.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.

 

 

 

 

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YORUMLAR 6
  • Misafir 3 dakika önce
    ülkemizin hali ortada esitligin adaletin olmadigi yerde hersey olur aferin bize
  • Misafir 5 dakika önce
    yuh doğrusu bu ne
  • Misafir 9 dakika önce
    Özellikle İnsan Öldürene mahsus olarak İdam Şart geç kalındı huzurlu rahat güven içinde yaşayan sağlıklı iyi insanlardan oluşan temiz toplum millet oluşması için İdam acil olarak gelmeli kötü insanlar toplumdan temizlenmeli kötü insanlar asla topluma kazandırılamaz zarar vermeye devam ederler
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