Hem arama kurtarma ekipleri, hem avcılar dağ taş onu arıyor

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre 22 Aralık Cumartesi gecesi Adapazarı ilçesi Çelebiler Mahallesi'nde yaşadığı evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki alzheimer hastası Mehmet Güler'i arama çalışmaları 8 gündür devam ediyor.

AFAD, SAKDER, SAKE ve gönüllü vatandaşlar tarafından sürdürülen arama çalışmalarının 8'inci gününde 85 yaşındaki Mehmet Güler'i gördüğünü iddia eden bir kadının ihbarı üzerine Söğütlü ilçesi Mağara Mahallesi'ne gelen ekiplere Avcı Dostları isimli avcılık kulübü de destek verdi.

"GÖRENLERİN BİLGİ VERMESİNİ İSTİYORUZ"8 gündür çalışmalara katılıp dedesini arayan Sinan Güler, "8 gündür arama çalışmaları devam ediyor, bölgede çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Drone ve köpeklerle arandı. Sakarya Nehri içerisinde arama çalışmaları da yapıldı ve arama çalışmaları hala devam ediyor. 2 kez görüldüğüne dair bilgimiz var, görenlerin bilgi vermesini istiyoruz. Gelen ihbarları hemen değerlendirip o bölgeye giderek arama yapıyoruz. Yeter ki elimizde bir bilgi olsun, biz sadece bulunmasını istiyoruz" dedi.