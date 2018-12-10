İngiltere'de bir aile herkesin hayallerini süsleyen bir iş ilanı yayınladı. İsimleri açıklanmayan aile üyeleri, dünya turlarını belgelemek için seyahatlerinde onlara eşlik edecek bir fotoğrafçı bulmak için kolları sıvadı.

İşe alınacak şanslı isim, ailenin kişisel fotoğrafçısı olacak ve 2019 Şubat'ta işe başlayacak. Çalıştığı süre boyunca yemek, sağlık sigortası, konaklama ve seyahat gibi ihtiyaçları da aile tarafından karşılanacak. İşe başvuran aday eğer kabul edilirse bir yılda toplam 102 bin dolar (80 bin euro) maaş alacak. Yani aile ile dünyayı geçecek olan kişi ayda 45 bin TL'nin sahibi olacak.

GÜNDE 10 SAAT ÇALIŞACAK

Tabii bu iş hem harika bir fırsat hem de büyük bir bağlılık olarak nitelendiriliyor. Çünkü işe alınacak kişinin günlük 10 saat çalışıp, bütün ailenin sürekli fotoğraflarını çekmesi gerekiyor. Ayrıca esnek çalışma saatlerini başta kabullenmek gerekiyor. Çünkü güzel bir karenin ne zaman ortaya çıkacağı zaman hiç belli olmuyor!

Fotoğrafçının, Monako ve Abu Dabi'deki Formula 1 Grand Prix'inde Maldivler'de, Rio de Janeiro Karnavalı'nda ve daha pek çok ülkede aileye eşlik etmesi planlanıyor.

Bu işe kabul edilmek için Instagram fotoğrafları yeterli değil. Adayların özellikle en az 5 yıllık fotoğrafçılık tecrübesi olması gerekiyor. Kriterlere uygun adayların aile ile kimyalarının uyuştuğundan emin olmak için bir dizi görüşme gerçekleşecek. İşe alınan kişi hayallerini süsleyen bir yıllık tatile çıkmış olacak.

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