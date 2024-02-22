Hem fırınsız hem yumurtasız: Tavada patatesli kaşarlı ekmek tarifi

Gözlemeye çok benzeyen ancak ekmek tadında, daha doyurucu bir tarif denemek istiyorsanız patatesli ekmek size göre olabilir. İşte, geleneksel ekmek tariflerinden farklı, tavada pişen ve yumurta kullanmadan hazırlanan patatesli kaşarlı ekmek tarifinin yapılışı...