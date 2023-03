Hem ithalat artıyor hem fiyat artıyor

Son dönemde zamlarla gündeme gelen et fiyatlarının dengelenmesi için ithalat çalışmalarıyla ilgili açıklamalar art arda gelirken, yılın ilk 2 ayında yapılan ithalat miktarı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Dış Ticaret İstatistikleri'ne göre; 2023'ün şubat ayında 54 milyon 810 bin dolarlık canlı hayvan ithalatı yapıldı. Ocak ayında yapılan 54 milyon 347 bin dolarlık ithalat ile birlikte yılın ilk iki ayında toplam rakam 109 milyon 157 bin doları buldu.

SON 3 AYDA 170 MİLYON DOLARLIK İTHALAT

Geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında toplam 120 milyon 320 bin dolarlık canlı hayvan ithalatı yapılırken bu yıl ilk 2 ayda bu rakama yaklaşıldı.

Canlı hayvan ithalatında yükseliş 2022'nin aralık ayında başladı. Aralıkta 60 milyon 58 bin dolarlık ithalat yapıldı. Böylece son 3 ayda yapılan canlı hayvan ithalatı 169 milyon 742 bin doları buldu.

İTHALAT FİYATLARI DURDURAMADI

Fiyatları dengelemek için yapılan ithalata rağmen et fiyatlarındaki artış sürüyor. Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin (UKON) verilerine göre; karkas etin kg fiyatı 198,69 TL'ye yükseldi. Karkas etin yüzde 60'ından kemiksiz et elde ediliyor. Buna göre et fiyatının kilogramı 330 TL seviyesinde görünüyor.

Karkas et fiyatında 2 Mart'tan 30 Mart'a yüzde 13'lük artış gerçekleşirken ocaktan bu yana yüzde 56'lık artış görüldü.

DÜNYADA ET FİYAT ENDEKSİ DÜŞÜŞ TRENDİNDE

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) aylık olarak açıkladığı et fiyat endeksine göre fiyatlar düşüş trendinde. Sığır eti fiyatları, geçtiğimiz mart ayında Ukrayna-Rusya krizinin de etkisiyle zirve yapmıştı. Haziran ayından itibaren düşüşe geçen endekste, verilerin açıklandığı son ay olan şubatta zirveye göre yüzde 20 düşüş görüldü.

İTHALAT DEVAM EDECEK

Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, 22 Mart'ta yaptığı açıklamayla 500 bin baş besilik erkek sığır ithalatı yapılacağını duyurdu. İthalat yapmak isteyen işletmelere 10 Nisan'a kadar başvuru süresi verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

​"1. Avrupa Birliği üyesi ülkeleri hariç olmak üzere Bakanlığımızca canlı hayvan ithalatına izinli ülkelerden toplam 500.000 baş besilik erkek sığır ithalatı için kontrol belgeleri onaylanacaktır.

2. Müracaatlar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne 10/04/2023 tarihine kadar yapılacaktır. Müracaat sırasında Ek’li dilekçe, İşletme Tescil Belgesi, Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi (Son 15 gün içinde düzenlenmiş olmalıdır) sunulacaktır. Bu tarihten sonraki müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. (Postadaki gecikmeler dahil).

3. Müracaatta bulunacakların, Bakanlık kayıt sisteminde (Türkvet) en az 1 (bir) yıllık işletme kaydı bulunmalıdır. Bir işletme için tek müracaat yapılabilir.

4. Müracaat edecek başvuru sahipleri, işletme kapasitelerine göre aşağıda belirtilen oranlara tekabül eden hayvan için başvuru yapabileceklerdir. (bir işletme için en fazla 8.000 (sekizbin) baş başvuru yapılabilir.)

5. Müracaat yapılan hayvan sayısı toplamı izin verilecek 500.000 baştan fazla olması halinde her bir müracaatçıdan aynı oranda azaltmaya gidilerek nihai liste Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanacaktır.

6. Kontrol belgesi başvuruları Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne 17/04/2023-15/06/2023 tarihleri arasında yapılmalıdır. Bu tarihten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir ve verilen kontrol belgelerinde değişiklik yapılmayacaktır."