Et ithalatına devam

2023'ün ilk ayından itibaren et fiyatlarını düşürmek için artırılan ithalat çalışmaları sürüyor. Et ve Süt Kurumu'nun ocak ayında yaptığı açıklamada sinyallerini verdiği ithalat çalışmalarında ramazan nedeniyle hızlanma yaşanırken, Tarım ve Orman Bakanlığı dün yaptığı açıklamayla ithalatın süreceğini duyurdu.

OCAK AYINDA ET VE SÜT KURUMU'NDAN 'TEDARİK' AÇIKLAMASI GELDİ

İlk olarak 19 Ocak'ta Et ve Süt Kurumu yaptığı açıklamayla ithalatın sinyallerini verdi. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ramazan ayı öncesi hazırlıklar kapsamında; Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile Kurumumuz için gerekli olan yetki ve görevlendirmeler yapılmıştır. Üreticilerimizi ve tüketicilerimizi korumak amacı ile et piyasası düzenli olarak takip edilmektedir. Kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınmaktadır. Et ve Süt Kurumu satış mağazaları ve Tarım Kredi Birlik Marketlerde ekonomik fiyatlarla yeterli düzeyde ürün arzı için gerekli olan tedarik süreçleri tamamlanmıştır. Ayrıca, ihtiyaç olması durumunda üreticilerimizin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılacaktır."

İLK PARTİ EDİRNE'DEN GİRİŞ YAPTI

Ocak ayında Macaristan'dan geleceği belirtilen 5 bin canlı hayvanlık siparişin ilk bölümü Edirne'den giriş yapmıştı. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "5 bin hayvanı Macaristan’dan ithal etmeye başladılar. Edirne’de Ticaret Borsası’nın mezbahasında Et Süt Kurumu kesimleri yapacak. 5 bin hayvanın ilk partileri geldi. Bu hayvanlar biraz sonra kesime gidecekler. Kesildikten sonra da Tarım Kredi Market’lerde ve Et Süt Kurumu’nun mağazalarında; et, kıyma kuyrukları olmasın diye, piyasaya arz edilecekler ama başka ülkelerin çiftçilerini desteklemekten vazgeçelim. Kendi çiftçi, besicimize destek verelim. Çünkü Türkiye hayvancılığı bitiyor" ifadelerini kullandı.

Macaristan'dan 5 bin hayvan ithalatının ardından Ramazan ayına kadar Brezilya'dan da 15 bin hayvanın ithal edileceği sektörde konuşulurken, ramazan öncesinde Et ve Süt Kurumu'ndan ithalat anlaşmalarının yapıldığı duyuruldu.

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan, ramazan boyunca piyasaya sunulmak üzere 8 bin 500 ton karkas ve 40 bin baş da kesime hazır büyükbaş hayvan alım sözleşmesi imzaladıklarını açıkladı. İstanbul'da 1, Türkiye genelinde ise toplam 17 şubesi olan Et ve Süt Kurumu Mağazaları'nda kıymanın 119 liradan, kuşbaşının ise 129 liradan satılacağı belirtildi.

Kayhan, piyasadaki et ve kıyma fiyatlarla ilgili ise, "İstanbul'da faaliyet gösteren ve kasap reyonu olan market zincirlerine karkas et vereceğiz. Onlar da ramazan ayı boyunca tüketicilerimize kıymayı 190 liradan, kuşbaşı eti de 210 liradan satacaklarını taahhüt ettiler. Türkiye genelinde Tarım Kredi Market zincirleri ile bir protokol imzaladık. Burada da kıymanın kilogramı 140 liradan, kuşbaşı da 150 liradan market raflarında satılacak. ESK fiyatları da kıyma için 119 lira, kuşbaşı için 129 lira olarak belirlenmiştir" diye konuştu.

500 BİN BESİLİK ERKEK SIĞIR İTHALATI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, 22 Mart'ta (dün) yaptığı açıklamayla 500 bin baş besilik erkek sığır ithalatı yapılacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

​"1. Avrupa Birliği üyesi ülkeleri hariç olmak üzere Bakanlığımızca canlı hayvan ithalatına izinli ülkelerden toplam 500.000 baş besilik erkek sığır ithalatı için kontrol belgeleri onaylanacaktır.

2. Müracaatlar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne 10/04/2023 tarihine kadar yapılacaktır. Müracaat sırasında Ek’li dilekçe, İşletme Tescil Belgesi, Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi (Son 15 gün içinde düzenlenmiş olmalıdır) sunulacaktır. Bu tarihten sonraki müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. (Postadaki gecikmeler dahil).

3. Müracaatta bulunacakların, Bakanlık kayıt sisteminde (Türkvet) en az 1 (bir) yıllık işletme kaydı bulunmalıdır. Bir işletme için tek müracaat yapılabilir.

4. Müracaat edecek başvuru sahipleri, işletme kapasitelerine göre aşağıda belirtilen oranlara tekabül eden hayvan için başvuru yapabileceklerdir. (bir işletme için en fazla 8.000 (sekizbin) baş başvuru yapılabilir.)

5. Müracaat yapılan hayvan sayısı toplamı izin verilecek 500.000 baştan fazla olması halinde her bir müracaatçıdan aynı oranda azaltmaya gidilerek nihai liste Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanacaktır.

6. Kontrol belgesi başvuruları Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne 17/04/2023-15/06/2023 tarihleri arasında yapılmalıdır. Bu tarihten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir ve verilen kontrol belgelerinde değişiklik yapılmayacaktır."

2022'DE EN YÜKSEK CANLI HAYVAN İTHALATI ARALIK AYINDA GERÇEKLEŞTİ

TÜİK Dış Ticaret verilerine göre; 2022'nin ilk 11 ayında toplam 120 milyon 320 bin dolarlık canlı hayvan ithalatı yapılırken 2022'nin son ayında 60 milyon 585 bin dolarlık ithalat gerçekleşti. Verileri açıklanan son ay olan 2023 Ocak'ta ise canlı hayvan ithalatı 54 milyon 347 bin dolar oldu.

'Etler ve yenilen sakatat' kaleminde ise 2022'de toplam 140 milyon 580 bin dolarlık ithalat yapıldı. 2023 Ocak'ta ise 10 milyon 404 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

KARKAS ET FİYATI 2 AYDA YÜZDE 39 ARTTI

Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin (UKON) haftalık olarak açıkladığı karkas et fiyatlarına göre; 'Dana Bıçak Yağsız' kilogram olarak mart ayı başında 175,68 TL oldu. Karkas etin yüzde 60'ından kemiksiz et elde ediliyor. Buna göre et fiyatının kilogramı 290 TL seviyesinde görünüyor.

Karkas et fiyatında ocaktan mart ayına kadar %38,47'lik yükseliş yaşandı.