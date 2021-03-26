Hemşirelik başvuru şartları nelerdir? Hemşirelik başvurusu nasıl yapılır? En sık araştırılan konulardan birisi oldu. İşte hemşirelik ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...



Hemşire Nedir?

Hemşireler, doktorlar tarafından verilmiş olan tedavileri uygulamakla görevli sağlık personelleridir. Sağlık kuruluşlarında olduğu gibi evde de tıbbi bakım hizmeti verebilirler. Bakımıyla görevli oldukların hastanın her türlü tıbbi ihtiyacını karşılarlar.

Hemşire Ne İş Yapar?

Kişileri hastalıklar ve bu hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendirir. Ayrıca hemşireler hasta bakımı görevini üstlenmektedir. Hastanın bakımı konusundaki süreçleri planlar ve yönetirler. Hemşireler genel olarak doktorun hastanın yanında olduğu ve olmadığı durumlarda hastanın durumunu yakından takip eden ve gerektiğinde de doktora ayrıntılı olarak rapor veren kişilerdir. Doktor da hemşirenin vermiş olduğu bu rapor doğrultusunda hastaya nasıl bir tedavi uygulanması gerektiği konusunda hemşireye bilgi verir.

Hemşire Nasıl Olunur?



Bir kişinin hemşire olabilmesi için önce bu alanda eğitim veren bir üniversite programı bitirmesi gerekir. Ayrıca sağlık meslek lisesinden mezun olan öğrenciler de hemşire yardımcısı olarak çalışmaya başlayabilirler. Geçtiğimiz yıllarda sağlık meslek lisesi mezunları hemen hemşire olabiliyordu. Fakat yeni çıkan bir yönetmelikle, hemşire sayısı çok olduğu için sağlık meslek lisesi mezunlarına önce hemşire yardımcısı olma koşulu getirildi. Yani doğrudan hemşire olabilmek için artık lisans ya da önlisans mezunu olmak gerekiyor.

Hemşire Olma Şartları Nelerdir?

Eğer bir kişi hemşire olmak istiyorsa, biyoloji ve benze alanlara ilgili ve aynı zamanda bu konularda başarlı olmalıdır. İnsanlara yardım etmeyi sevmeyen bir kişinin hemşirelik kariyeri çok başarılı olmayacaktır. Dolayısıyla hemşirelik yapmayı düşünen birinin insanlara yardım etmekten keyif alması da gerekmektedir. Bir hemşire, karşısındaki hastanın ruh halini ve fizyolojisini anlayabilmelidir. Aynı zamanda hemşireler, düzenli, hızlı karar verebilen ve soğukkanlı kişiler olmalıdır. Hemşirelerin çok çabuk sinirlenen kişiler olmaması gerekir. Hastalarla sağlıklı iletişim kurabilmelidirler.

Hemşirenin Görevleri Nelerdir?



Hemşire hastanın ihtiyaçları doğrultusunda bir bakım gerçekleştirir. Aynı zamanda doktorun talimatları doğrultusunda hastanın hem tetkikler hem de ameliyatlar için hazırlanması görevini üstlenir. Yine doktorun talimatları doğrultusunda ilaçları ve serumları uygular, hastanın durumunu takip ve rapor eder. Araba kazası, yanık ya da felç gibi durumlarda acil müdahalede bulunabilir. Hem hastaya, hem de hastanın yakınlarına manevi destek verir.

Hemşire Maaşları Ne Kadar?

KPSS ile atanmış ve kamuda çalışan bir hemşirenin ortalama maaşı 4600 TL civarıdır. Üniversite hastanelerinde çalışan sözleşmeli hemşirelerin maaşları ise ortalama 2600 TL civarındadır. Araştırma hastanelerinde ya da devlet hastanelerinde çalışan sözleşmeli hemşirelerin maaşı 4000 TL civarındadır. Özel hastanelerde verilen maaşlar hemşirenin durumuna ve aynı zamanda çalışma şartlarına göre değişkenlik göstermektedir.

Hemşire İçin İş İmkanları Nelerdir?

Hemşirelerin mezun olduktan iş bulamama imkanları yok denecek kadar azdır. Sağlık sektöründe hizmet verebilecekleri gibi, başka kurum ve kuruluşlarda da hizmet verebilirler. Hemşirelerin çalışabilecekleri başlıca alanlar şunlardır:

Üniversite hastaneleri.

Devlet hastaneleri.

SSK'ya bağlı bulunan hastaneler.

Sağlık Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı kuruluşlar.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bulunan sağlık kuruluşları.

Dispanserler.

Özel sağlık kurumları



Çeşitli şirketlerin bünyesinde bulunan sağlık birimleri

Kreşler.