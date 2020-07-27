Hemşirelik taban puanları üniversite tercihleri yapmak isteyen adaylar için merak konusu. Hemşire olmak isteyen adaylar "hemşirelik taban puanları devlet üniversiteleri" sıralamalarına göre tercih işlemlerini yapacaklar. Hemşirelik taban puanları 2020 açıklandı mı? İşte en son açıklanan taban puanları...
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" dedi.
Sınav sonuçları "sonuc.osym.gov.tr" adresinde yayımlandı.
Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.
HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2020
2019 Hemşirelik taban puanları daha önce ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Adaylar bu puanlara göre değerlendirme yapabilirler. Hemşirelik taban puanları 2020 ise henüz açıklanmadı.
YKS TERCİH KILAVUZU VE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN>>>TERCİH KILAVUZU 2020
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
2019
2018
|Kont.
2019
2018
2017
2016
|Yer.
2019
2018
2017
2016
|Başarı
Sırası
2019
2018
2017
2016
|Taban
Puanı
2019
2018
2017
2016
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KONYA)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4)
|SAY
|7+0
7+0
7+0
7+0
|7
7
7
7
|130.066
119.000
96.809
106.000
|334,94010
325.62283
372,11682
395,25884
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KONYA)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|7+0
7+0
7+0
7+0
|7
7
7
7
|170.077
173.000
157.693
128.000
|309,58238
291.4934
332,85256
378,95091
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KONYA)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|7+0
7+0
7+0
7+0
|7
7
7
7
|209.465
201.000
202.925
207.000
|290,85636
278.84677
311,91003
335,46948
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KONYA)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli) (4)
|SAY
|49+0
49+0
49+0
49+0
|49
49
49
49
|395.595
372.000
373.043
391.000
|239,20752
233.13705
266,27835
283,04856
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|8+0
8+0
8+0
7+0
|8
8
8
7
|60.807
65.900
59.585
58.500
|405,05721
380.42238
384,46321
385,09872
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|30+0
30+0
30+0
30+0
|30
30
30
30
|69.925
77.900
66.675
72.500
|393,45484
365.42333
375,53263
366,01593
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|79.598
82.000
71.206
67.700
|381,95272
360.69043
370,03220
372,22660
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|10+0
15+0
13+0
15+0
|10
15
13
15
|87.222
86.400
67.660
59.900
|373,36272
355.88412
374,26112
383,10988
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|12+0
12+0
12+0
12+0
|12
12
12
12
|88.454
94.100
72.972
73.800
|372,16163
347.75963
367,92336
364,41345
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|180+5
180+5
180+5
180+5
|185
185
185
185
|92.436
98.800
87.363
82.900
|367,93405
343.21079
351,65281
353,14409
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
4+0
|5
5
5
4
|92.931
98.300
80.578
74.300
|367,41298
343.70612
358,97550
363,83140
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|5+0
4+0
4+0
6+0
|5
4
4
6
|97.704
96.900
85.348
75.900
|362,73670
344.98311
353,79882
361,67494
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|220+6
220+6
250+7
250+7
|226
226
257
257
|98.830
107.000
92.864
90.700
|361,63192
335.66398
345,92201
343,97184
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu (DİYARBAKIR)( Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4)
|SAY
|100+3
80+2
80+2
60+2
|103
82
82
62
|103.621
105.000
104.608
97.000
|357,02676
337.10141
366,20044
402,47606
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|220+6
220+6
220+6
220+6
|226
226
226
226
|106.052
113.000
99.003
92.500
|354,85085
330.76825
339,88918
341,99906
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|9+0
8+0
7+0
7+0
|9
8
7
7
|109.103
104.000
81.922
78.800
|352,05077
337.71592
357,49020
358,01920
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|7+0
7+0
7+0
7+0
|7
7
7
7
|109.639
114.000
83.255
84.900
|351,59461
329.61245
356,02990
350,65710
|EGE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (İZMİR)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|280+7
290+8
290+8
290+8
|287
298
298
298
|112.758
119.000
99.927
92.700
|348,84837
325.42497
339,00603
341,75193
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|3+0
3+0
4+0
3+0
|3
3
4
3
|114.764
133.000
108.850
116.000
|347,08869
315.41692
330,70210
318,12560
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|115,403
—
—
—
|346,53681
—
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|220+6
220+6
220+6
220+6
|226
226
226
226
|116.950
125.000
102.406
95.100
|345,19617
321.37525
336,61888
339,06412
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|140+4
120+3
120+3
120+3
|144
123
123
123
|120.408
127.000
109.950
102.000
|342,37554
319.69626
329,71553
331,67976
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (İZMİR)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|220+6
240+6
250+7
250+7
|226
246
257
257
|121.113
129.000
107.574
101.000
|341,80790
318.01076
331,83695
332,58230
|SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|5+0
7+0
7+0
7+0
|5
7
7
7
|121.789
164.000
121.220
123.000
|341,28612
296.33694
320,07304
311,78939
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|120+3
125+4
125+4
125+4
|123
129
129
129
|122.854
132.000
112.238
106.000
|340,43910
316.32774
327,66819
327,69254
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
60+2
|82
82
82
62
|123.019
133.000
107.608
103.000
|340,32993
315.20526
331,81521
330,56944
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|4+0
4+0
4+0
4+0
|4
4
4
4
|123.728
129.000
104.750
88.800
|339,79253
318.29724
334,43817
346,12584
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|8+0
7+0
6+0
6+0
|8
7
6
6
|124.849
130.000
103.044
111.000
|338,91466
317.41152
336,01814
322,74480
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SAMSUN)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|126.377
134.000
114.216
110.000
|337,76343
314.78288
325,95748
324,20889
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ANTALYA)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|126.797
133.000
110.182
104.000
|337,46179
315.29087
329,49344
329,62739
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4)
|SAY
|9+0
8+0
8+0
7+0
|9
8
8
7
|127.437
111.000
79.017
78.600
|336,96740
331.73389
386,77600
418,43653
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|4+0
4+0
4+0
0+0
|4
4
4
0
|128.203
129.000
104.337
—
|336,38012
317.85921
334,80866
180,00000
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
0+0
|5
5
5
0
|128.252
139.000
115.598
—
|336,34012
311.24755
324,81809
180,00000
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSA)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|125+4
125+4
125+4
0+0
|129
129
129
0
|128.255
136.000
116.608
—
|336,33867
313.16851
323,96610
180,00000
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|6+0
5+0
5+0
5+0
|6
5
5
5
|131.419
126.000
102.736
96.900
|333,91632
320.14747
336,30661
337,05560
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|80+2
70+2
60+2
60+2
|82
72
62
62
|132.325
138.000
112.211
111.000
|333,27916
311.78181
327,69564
323,13657
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ADANA)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|170+5
175+5
175+5
175+5
|175
180
180
180
|132.472
137.000
116.071
112.000
|333,17397
312.518
324,42605
322,35266
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|4+0
4+0
—
—
|4
4
—
—
|134.686
148.000
—
—
|331,57429
305.62235
—
—
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|8+0
8+0
8+0
8+0
|8
8
8
8
|135.159
141.000
111.481
112.000
|331,24358
309.80768
328,37463
322,33230
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (KONYA)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|136.760
143.000
116.545
108.000
|330,09475
308.8984
324,02050
325,97370
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|6+0
4+0
3+0
3+0
|6
4
3
3
|138.074
134.000
103.605
105.000
|329,15656
314.76296
335,49755
329,26532
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4)
|SAY
|8+0
12+0
11+0
10+0
|8
12
11
10
|138.246
148.000
103.611
89.000
|329,02954
305.36205
366,96120
409,32156
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|138.896
146.000
117.504
110.000
|328,56691
307.12201
323,21458
323,60697
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KOCAELİ)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
0+0
|93
93
93
0
|138.969
146.000
127.438
—
|328,52091
306.88541
314,90657
180,00000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4)
|SAY
|5+0
5+0
4+0
0+0
|5
5
4
0
|139.430
144.000
126.951
—
|328,22323
308.11181
350,61399
180,00000
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|142.151
135.000
111.259
116.000
|326,44771
313.75852
328,55692
318,26056
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (MALATYA)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|143.096
149.000
123.085
120.000
|325,81582
304.8213
318,46700
314,70762
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|3+0
2+0
2+0
0+0
|3
2
2
0
|144.035
136.000
116.973
—
|325,17852
313.2143
323,66004
180,00000
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4)
|SAY
|8+0
10+0
10+0
11+0
|8
10
10
11
|145.713
151.000
119.412
130.000
|324,11181
303.61342
355,61830
377,86975
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (MERSİN)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|180+5
180+5
—
—
|185
185
—
—
|146.337
158.000
—
—
|323,68759
299.59953
—
—
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Hemşirelik Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ankara) (4)
|SAY
|150+4
150+4
—
—
|154
154
—
—
|146.819
164.000
—
—
|323,39450
296.33086
—
—
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Yüksekokulu (VAN)( Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4)
|SAY
|90+3
80+2
80+2
80+2
|93
82
82
82
|147.665
152.000
144.165
138.000
|322,80933
303.43657
340,20805
372,17515
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|6+0
5+0
4+0
0+0
|6
5
4
0
|148.783
152.000
117.725
—
|322,08693
303.10216
323,04634
180,00000
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4)
|SAY
|9+0
12+0
12+0
12+0
|9
12
12
12
|149.202
172.000
134.302
142.000
|321,82422
291.97434
346,01413
369,64206
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|150,048
—
—
—
|321,27975
—
—
—
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (KONYA)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|120+3
120+3
100+3
100+3
|123
123
103
103
|151.491
158.000
122.410
114.000
|320,39295
299.81081
319,04070
320,40350
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4)
|SAY
|6+0
8+0
8+0
8+0
|6
8
8
8
|151.644
158.000
130.121
138.000
|320,29494
299.606
348,58300
372,31633
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|190+5
190+5
190+5
190+5
|195
195
195
195
|151.821
158.000
122.564
117.000
|320,19161
299.54853
318,91372
317,20100
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|151,834
—
—
—
|320,18391
—
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SAKARYA)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|150+4
160+4
160+4
160+4
|154
164
164
164
|152.983
161.000
129.542
125.000
|319,49259
297.79343
313,24919
310,13619
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|4+0
4+0
—
—
|4
4
—
—
|153.032
158.000
—
—
|319,45696
299.49643
—
—
|UFUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (ANKARA)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4)
|SAY
|6+0
6+0
6+0
6+0
|6
6
6
6
|153.403
147.000
146.687
107.000
|319,23632
306.29973
338,79386
394,41943
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|153.429
159.000
125.422
118.000
|319,21979
298.93499
316,57491
316,82751
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|153.845
163.000
—
—
|318,97000
297.07761
—
—
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MARDİN)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|155.303
170.000
146.860
138.000
|318,03965
293.11077
338,69623
372,15799
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|4+0
—
—
—
|4
—
—
—
|155,633
—
—
—
|317,84627
—
—
—
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MUĞLA)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|180+5
180+5
180+5
180+5
|185
185
185
185
|156.539
162.000
128.339
121.000
|317,27369
297.53534
314,17253
313,59239
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4)
|SAY
|8+0
9+0
9+0
9+0
|8
9
9
9
|156.571
155.000
113.348
116.000
|317,25860
301.47875
359,80257
387,79663
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TRABZON)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|159.118
165.000
129.579
121.000
|315,75887
295.81497
313,22422
313,66723
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|159,268
—
—
—
|315,68315
—
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (DENİZLİ)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|170+5
170+5
170+5
170+5
|175
175
175
175
|159.388
168.000
132.964
127.000
|315,61602
294.33409
310,58742
308,51845
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|80+2
60+2
—
—
|82
62
—
—
|160.673
165.000
—
—
|314,86796
295.65226
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|70+2
70+2
60+2
0+0
|72
72
62
0
|162.069
166.000
133.452
—
|314,07595
295.50952
310,23301
180,00000
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|80+2
80+2
75+2
75+2
|82
82
77
77
|162.778
172.000
157.141
138.000
|313,67877
292.14102
333,14420
372,22710
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ISPARTA)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|163.818
169.000
131.424
124.000
|313,06934
293.63584
311,81901
311,29822
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (BATMAN)( Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4)
|SAY
|60+2
60+2
50+2
60+2
|62
62
52
62
|164.149
172.000
142.844
142.000
|312,88183
291.94007
340,96625
369,66390
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|8+0
8+0
8+0
7+0
|8
8
8
7
|164.671
167.000
127.976
—
|312,57902
294.95318
314,46993
180,00000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|130+4
120+3
120+3
120+3
|134
123
123
123
|164.919
177.000
149.555
139.000
|312,42963
289.38043
337,19220
371,60702
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ŞANLIURFA)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|165.714
170.000
133.837
130.000
|311,97350
292.96399
309,92055
305,73467
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|80+2
60+2
—
—
|82
62
—
—
|166.203
174.000
—
—
|311,70948
290.98003
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ELAZIĞ)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|130+4
130+4
130+4
130+4
|134
134
134
134
|167.311
178.000
135.626
135.000
|311,09412
289.26074
308,56081
301,82989
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|80+2
70+2
70+2
70+2
|82
72
72
72
|167.453
172.000
135.236
127.000
|311,01907
292.17499
308,85837
308,51711
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRIKKALE)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|167.696
173.000
135.367
125.000
|310,88742
291.74473
308,75217
310,65323
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (ADIYAMAN)( Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4)
|SAY
|90+3
80+2
80+2
80+2
|93
82
82
82
|167.809
168.000
155.557
137.000
|310,82508
294.15503
333,94865
372,80340
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|5+0
5+0
6+0
6+0
|5
5
6
6
|168.168
166.000
128.757
91.500
|310,62782
295.21885
313,83329
342,98518
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (AYDIN)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|240+6
240+6
250+7
250+7
|246
246
257
257
|168.373
176.000
138.036
132.000
|310,51880
289.9765
306,76484
304,39149
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|4+0
7+0
6+0
6+0
|4
7
6
6
|168.726
180.000
150.863
136.000
|310,33876
287.93795
336,45598
373,35310
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hatay Sağlık Yüksekokulu (HATAY)( Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|169.923
181.000
159.053
147.000
|309,66909
287.8224
332,14350
366,83103
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MANİSA)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|180+5
180+5
180+5
180+5
|185
185
185
185
|172.931
179.000
138.788
133.000
|308,09633
288.61166
306,24293
303,71872
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ORDU)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|100+3
90+3
100+3
100+3
|103
93
103
103
|173.930
180.000
140.361
138.000
|307,56830
288.11654
305,09840
299,30557
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|120+3
130+4
140+4
140+4
|123
134
144
144
|175.070
182.000
163.349
149.000
|306,96289
287.18184
329,94126
365,23359
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|175,125
—
—
—
|306,93455
—
—
—
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (MUĞLA)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|140+4
140+4
140+4
0+0
|144
144
144
0
|175.641
180.000
141.232
—
|306,65107
288.24655
304,44156
180,00000
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|176,338
—
—
—
|306,26161
—
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (EDİRNE)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
100+3
|123
123
123
103
|176.571
179.000
136.798
125.000
|306,13683
288.63478
307,69043
309,93442
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|5+0
5+0
—
—
|5
5
—
—
|177.187
183.000
—
—
|305,83029
286.88081
—
—
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|179.827
187.000
—
—
|304,45005
284.78679
—
—
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (SİİRT)( Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4)
|SAY
|90+3
80+2
80+2
80+2
|93
82
82
82
|180.432
188.000
171.937
166.000
|304,14486
284.37635
325,68778
355,54917
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BOLU)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|150+4
—
—
—
|154
—
—
—
|183,324
—
—
—
|302,74157
—
—
—
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SİVAS)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|170+5
170+5
160+4
160+4
|175
175
164
164
|183.799
187.000
145.358
138.000
|302,50475
284.80844
301,50569
299,65741
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (OSMANİYE)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|80+2
70+2
70+2
70+2
|82
72
72
72
|184.338
191.000
176.628
161.000
|302,26497
282.9043
323,43413
357,88311
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (AFYONKARAHİSAR)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|110+3
100+3
100+3
80+2
|113
103
103
82
|184.811
193.000
172.347
154.000
|302,01796
282.29794
325,48075
362,49702
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (AKSARAY)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|100+3
90+3
90+3
0+0
|103
93
93
0
|184.930
189.000
147.283
—
|301,96738
284.10768
300,13505
180,00000
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURDUR)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|185.844
188.000
145.374
140.000
|301,54621
284.45266
301,49165
297,54268
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu (KONYA)( Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4)
|SAY
|80+2
70+2
70+2
60+2
|82
72
72
62
|186.936
187.000
159.549
136.000
|301,01744
284.79784
331,88500
373,83391
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (AMASYA)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|90+3
60+2
—
—
|93
62
—
—
|186.975
193.000
—
—
|301,00460
282.02045
—
—
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KÜTAHYA)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|187.914
194.000
179.671
164.000
|300,56700
281.79973
322,01683
356,63815
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (MALATYA)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İÖ) (4)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|188.666
191.000
144.048
144.000
|300,19498
283.23038
302,42458
294,82895
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BİNGÖL)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|80+2
70+2
60+2
60+2
|82
72
62
62
|188.959
193.000
146.238
144.000
|300,04410
282.20986
300,86010
294,84913
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KARABÜK)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|90+3
80+2
60+2
0+0
|93
82
62
0
|188.983
191.000
151.357
—
|300,03131
282.92467
297,33395
180,00000
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (TEKİRDAĞ)( Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4)
|SAY
|100+3
90+3
90+3
90+3
|103
93
93
93
|189.685
197.000
175.439
162.000
|299,70028
280.52774
323,99700
357,57745
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu (NEVŞEHİR)( Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
90+3
|103
103
93
93
|191.556
200.000
180.223
164.000
|298,84740
279.27166
321,75779
356,19788
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|192,648
—
—
—
|298,31769
—
—
—
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TOKAT)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|192.670
196.000
150.967
145.000
|298,31044
280.91981
297,57973
293,75280
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|24+0
24+0
18+0
12+0
|24
24
18
12
|193.423
206.000
138.780
120.000
|297,95233
276.93698
306,24795
314,87554
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (UŞAK)( Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4)
|SAY
|90+3
85+3
85+3
85+3
|93
88
88
88
|193.513
200.000
184.926
168.000
|297,90876
279.41527
319,59936
354,09513
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Viranşehir Sağlık Yüksekokulu (ŞANLIURFA)( Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|194.070
195.000
176.913
158.000
|297,63047
281.08411
323,29610
359,55685
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (DÜZCE)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|170+5
170+5
170+5
0+0
|175
175
175
0
|194.198
197.000
153.217
—
|297,57337
280.37417
296,06052
180,00000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ERZURUM)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|250+7
240+6
240+6
0+0
|257
246
246
0
|194.622
201.000
153.764
—
|297,38588
278.88314
295,68216
180,00000
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TRABZON)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|7+0
7+0
7+0
7+0
|7
7
7
7
|195.108
189.000
145.648
139.000
|297,17988
284.10034
301,29900
299,00262
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|195,956
—
—
—
|296,77060
—
—
—
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KARAMAN)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|196.075
200.000
148.054
144.000
|296,71840
279.10078
299,59207
294,90857
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TUNCELİ)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|60+2
40+1
30+1
30+1
|62
41
31
31
|196.620
205.000
184.972
170.000
|296,46830
277.07846
319,57982
353,33498
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu (NİĞDE)( Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|196.817
203.000
180.264
160.000
|296,38147
278.02559
321,73638
358,52225
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GİRESUN)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|110+3
110+3
110+3
100+3
|113
113
113
103
|198.534
199.000
150.903
142.000
|295,63328
279.54559
297,62965
295,94076
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (BİTLİS)( Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4)
|SAY
|70+2
60+2
40+1
45+2
|72
62
41
47
|198.553
205.000
183.750
167.000
|295,62339
277.14415
320,12777
354,61214
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Afşin Sağlık Yüksekokulu (KAHRAMANMARAŞ)( Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
0+0
|62
62
62
0
|200.073
205.000
187.168
—
|294,91930
277.03678
318,56197
180,00000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KASTAMONU)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|200.380
205.000
151.595
146.000
|294,76892
277.13858
297,16274
292,96621
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ZONGULDAK)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|160+4
180+5
190+5
0+0
|164
185
195
0
|200.507
206.000
156.975
—
|294,70876
276.75052
293,53682
180,00000
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (RİZE)( Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|200.718
204.000
187.208
165.000
|294,60878
277.74729
318,53903
355,70440
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|201.191
207.000
188.825
171.000
|294,41102
276.3133
317,83529
352,73822
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BİLECİK)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|90+3
90+3
80+2
80+2
|93
93
82
82
|201.553
207.000
190.339
170.000
|294,25892
276.22706
317,14803
353,16599
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Sağlık Yüksekokulu (BURDUR)( Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4)
|SAY
|80+2
80+2
60+2
60+2
|82
82
62
62
|201.938
204.000
183.649
165.000
|294,08510
277.70109
320,17622
355,92002
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (SİNOP)( Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|204.066
209.000
191.605
178.000
|293,16401
275.40086
316,58931
349,02711
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|24+0
24+0
22+0
20+0
|24
24
22
20
|204.373
213.000
140.719
146.000
|293,01729
274.11788
304,81326
293,47867
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (ERZURUM)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce) (4)
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|204,493
—
—
—
|292,96850
—
—
—
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇANKIRI)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
0+0
|103
103
93
0
|204.722
206.000
156.521
—
|292,87839
276.68869
293,83680
180,00000
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ERZİNCAN)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
0+0
|103
103
103
0
|204.852
210.000
158.285
—
|292,81747
275.19945
292,67379
180,00000
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
85+3
|93
93
93
88
|205.077
210.000
192.322
181.000
|292,72298
275.2666
316,28636
347,51413
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi (KİLİS)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|206.091
208.000
191.539
178.000
|292,29903
276.11516
316,61805
348,73507
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (YOZGAT)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|90+3
90+3
—
—
|93
93
—
—
|207.081
211.000
—
—
|291,87301
274.5752
—
—
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BARTIN)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|207,126
—
—
—
|291,85204
—
—
—
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (MUŞ)( Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4)
|SAY
|100+3
60+2
60+2
60+2
|103
62
62
62
|207.834
208.000
193.067
177.000
|291,55162
275.91879
315,98298
349,68815
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (AĞRI)( Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4)
|SAY
|70+2
60+2
40+1
40+1
|72
62
41
41
|207.994
211.000
182.292
176.000
|291,48801
274.76877
320,78138
350,17168
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (KIRKLARELİ)( Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|209.933
212.000
196.690
184.000
|290,67797
274.30046
314,43673
345,84140
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu (EDİRNE)( Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4)
|SAY
|100+3
90+3
90+3
80+2
|103
93
93
82
|209.987
211.000
194.566
181.000
|290,65200
274.60938
315,33537
347,22679
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ARTVİN)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|90+3
80+2
80+2
80+2
|93
82
82
82
|210.762
215.000
156.984
153.000
|290,34184
273.25498
293,52976
287,82585
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GÜMÜŞHANE)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|211.680
217.000
157.906
153.000
|289,96783
272.35889
292,91259
287,97899
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Sağlık Yüksekokulu (BURDUR)( Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(İÖ) (4)
|SAY
|60+2
40+1
60+2
60+2
|62
41
62
62
|212.582
211.000
199.384
185.000
|289,61260
274.81001
313,37658
345,24737
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Suşehri Sağlık Yüksekokulu (SİVAS)( Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4)
|SAY
|130+4
140+4
160+4
160+4
|134
144
164
164
|213.730
214.000
203.157
187.000
|289,12444
273.43375
311,81428
344,63404
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İÖ) (4)
|SAY
|60+2
60+2
80+2
70+2
|62
62
82
72
|214.068
215.000
203.837
188.000
|288,97203
273.19062
311,53119
343,83887
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (SİİRT)( Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(İÖ) (4)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|215.667
217.000
201.461
189.000
|288,32687
272.29429
312,51490
343,57880
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KARS)( Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
(4)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|215.881
220.000
160.886
158.000
|288,24857
271.41586
290,98452
284,84864
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|4+0
—
—
—
|4
—
—
—
|219,402
—
—
—
|286,84038
—
—
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|16+0
—
—
—
|16
—
—
—
|225,603
—
—
—
|284,40449
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|9+0
7+0
7+0
0+0
|9
7
7
0
|225.994
226.000
170.389
—
|284,26766
269.12776
285,10224
180,00000
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (KKTC-LEFKE)( KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4)
|SAY
|18+0
16+0
14+0
8+0
|18
16
14
8
|227.869
235.000
220.261
224.000
|283,56367
266.05976
305,30476
328,51298
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|17+0
17+0
14+0
5+0
|17
17
14
5
|230.278
242.000
171.500
—
|282,66757
263.68948
284,40048
180,00000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|12+0
—
—
—
|12
—
—
—
|233,618
—
—
—
|281,41012
—
—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|15+0
10+0
10+0
10+0
|15
10
10
10
|235.470
239.000
161.091
165.000
|280,72124
264.9068
290,84465
280,12523
|SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|11+0
—
—
—
|11
—
—
—
|235,624
—
—
—
|280,66568
—
—
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4)
|SAY
|8+0
5+0
6+0
8+0
|8
5
6
8
|242.518
230.000
216.760
212.000
|278,26512
267.84744
306,57757
333,19020
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|35+0
25+0
21+0
13+0
|35
25
21
13
|245.382
206.000
129.650
167.000
|277,26017
276.7212
313,17727
278,38048
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|246,850
—
—
—
|276,73206
—
—
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|12+0
5+0
4+0
5+0
|12
5
4
5
|248.851
222.000
157.805
154.000
|276,02081
270.56453
292,97244
287,34859
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|108+0
108+0
108+0
108+0
|108
108
108
108
|250.155
256.000
180.845
161.000
|275,57914
259.37436
278,91338
282,29035
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|37+0
37+0
42+0
44+0
|37
37
42
44
|250.269
246.000
204.769
170.000
|275,53353
262.43778
266,17627
276,44442
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Burslu) (4)
|SAY
|9+0
10+0
11+0
11+0
|9
10
11
11
|250.541
249.000
229.874
225.000
|275,44308
261.44305
301,95305
328,10078
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|9+0
9+0
5+0
6+0
|9
9
5
6
|251.069
260.000
167.366
174.000
|275,27489
258.4657
286,98589
273,76440
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SAY
|6+0
4+0
2+0
2+0
|6
4
2
2
|251.250
268.000
167.916
178.000
|275,21655
256.01096
286,64597
271,65694
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|81+0
72+0
72+0
63+0
|81
72
72
63
|265.638
268.000
320.030
192.000
|270,56473
256.14508
277,09207
342,05272
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (KKTC-LEFKE)( KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|18+0
8+0
—
—
|18
8
—
—
|270.001
259.000
—
—
|269,20269
258.57734
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|23+0
7+0
7+0
7+0
|23
7
7
7
|270.578
223.000
227.185
189.000
|269,02170
270.09008
302,89653
343,58512
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|15+0
15+0
10+0
5+0
|15
15
10
5
|275.062
280.000
208.948
—
|267,65933
252.86162
264,16175
180,00000
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|26+0
17+0
6+0
6+0
|26
17
6
6
|278.058
287.000
179.478
173.000
|266,76716
251.20355
279,71934
274,73754
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|46+0
44+0
44+0
45+0
|46
44
44
45
|282.871
274.000
218.627
192.000
|265,35009
254.53536
259,65070
263,38367
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|30+0
33+0
—
—
|30
33
—
—
|283.818
292.000
—
—
|265,07223
249.93247
—
—
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|22+0
—
—
—
|22
—
—
—
|284,744
—
—
—
|264,80014
—
—
—
|SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|14+0
—
—
—
|14
—
—
—
|285,290
—
—
—
|264,65157
—
—
—
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KAYSERİ)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|8+0
8+0
7+0
5+0
|8
8
7
5
|295.317
269.000
239.819
176.000
|261,85710
255.90723
250,38928
272,60240
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (KKTC-LEFKE)( KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|11+0
7+0
7+0
5+0
|11
7
7
5
|295.357
258.000
244.067
286.000
|261,84709
258.88839
297,26381
307,91470
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|40+0
60+0
33+0
0+0
|40
60
33
0
|298.325
302.000
286.880
—
|261,05964
247.47829
285,08949
180,00000
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|12+0
12+0
18+0
24+0
|12
12
18
24
|302.467
318.000
193.284
177.000
|259,94072
243.81267
272,01097
272,08000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|40+0
32+0
27+0
12+0
|40
32
27
12
|308.015
265.000
171.997
261.000
|258,49134
256.93174
284,11074
230,81306
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli) (4)
|SAY
|2+0
2+0
2+0
30+0
|2
2
2
10
|309.256
269.000
216.567
Dolmadı
|258,16391
255.72194
260,60419
180,00000
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SAY
|10+0
1+0
—
—
|10
1
—
—
|314.701
230.000
—
—
|256,80761
267.79079
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|26+0
—
—
—
|26
—
—
—
|317,621
—
—
—
|256,08587
—
—
—
|UFUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (ANKARA)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|30+0
—
—
—
|30
—
—
—
|318,940
—
—
—
|255,77887
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|23+0
15+0
15+0
15+0
|23
15
15
14
|320.039
308.000
273.023
Dolmadı
|255,48775
246.15713
237,34109
180,00000
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|72+0
72+0
72+0
63+0
|72
72
72
63
|320.196
305.000
207.107
207.000
|255,45013
246.77771
265,06239
255,00879
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|48+0
48+0
50+0
52+0
|48
48
50
52
|324.554
337.000
208.076
207.000
|254,34751
239.80824
264,57094
255,29720
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|54+0
36+0
27+0
27+0
|54
36
27
27
|327.031
336.000
169.804
172.000
|253,75492
240.03725
285,45169
275,49288
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|31+0
—
—
—
|31
—
—
—
|328,287
—
—
—
|253,46004
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|3+0
3+0
3+0
3+0
|3
3
3
1
|331.775
309.000
255.475
Dolmadı
|252,63636
245.81237
244,00857
180,00000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|33+0
28+0
34+0
0+0
|33
28
34
0
|337.840
330.000
367.670
—
|251,22974
241.21995
267,28962
180,00000
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|24+0
17+0
12+0
2+0
|24
17
12
2
|341.102
384.000
245.800
277.000
|250,48815
230.8065
247,90452
222,92852
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|56+0
30+0
21+0
23+0
|56
30
21
23
|342.117
311.000
284.105
234.000
|250,24889
245.42279
285,78449
324,64956
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|36+0
—
—
—
|36
—
—
—
|343,252
—
—
—
|249,99909
—
—
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|72+0
63+0
54+0
0+0
|72
63
54
0
|352.479
352.000
247.205
—
|247,94397
236.86482
247,32460
180,00000
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|11+0
17+0
15+0
14+0
|11
17
15
14
|357.034
350.000
352.018
343.000
|246,96134
237.20569
270,32070
293,49872
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|15+0
12+0
—
—
|15
12
—
—
|357.696
308.000
—
—
|246,82283
246.18172
—
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|50+0
45+0
36+0
0+0
|50
45
36
0
|362.677
416.000
263.816
—
|245,76323
220.92687
240,79867
180,00000
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|9+0
30+0
—
—
|9
14
—
—
|365.374
Dolmadı
—
—
|245,21631
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|61+0
30+0
14+0
15+0
|61
30
14
15
|366.515
342.000
344.196
256.000
|244,98841
238.88962
271,90681
317,10421
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|22+0
20+0
19+0
25+0
|22
20
19
25
|371.199
336.000
313.136
341.000
|244,02472
240.11259
278,64203
293,74474
|SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli) (4)
|SAY
|20+0
63+0
63+0
63+0
|20
20
63
63
|373.779
Dolmadı
241.393
248.000
|243,49112
Dolmadı
249,70746
236,12453
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|4+0
21+0
15+0
25+0
|4
5
15
25
|381.522
Dolmadı
602.224
552.000
|241,94034
Dolmadı
235,41675
256,60619
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli) (4)
|SAY
|7+0
30+0
52+0
41+0
|7
10
23
41
|392.782
Dolmadı
Dolmadı
646.000
|239,73728
Dolmadı
Dolmadı
245,44227
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (GAZİANTEP)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli) (4)
|SAY
|40+0
40+0
48+0
53+0
|40
40
48
53
|396.280
412.000
312.536
—
|239,08504
223.03274
212,64458
180,00000
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|85+0
90+0
90+0
90+0
|85
90
90
90
|398.823
418.000
245.593
262.000
|238,60543
219.72862
247,99872
230,19380
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|11+0
7+0
7+0
7+0
|11
7
7
7
|407.912
240.000
238.490
201.000
|236,95553
264.49967
299,05837
338,02673
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|37+0
21+0
21+0
8+0
|37
21
21
8
|409.010
327.000
335.385
257.000
|236,75359
241.81245
273,73637
316,79833
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|5+0
48+0
30+0
10+0
|5
10
16
10
|413.076
Dolmadı
Dolmadı
343.000
|236,00430
Dolmadı
Dolmadı
293,49005
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|40+0
40+0
35+0
40+0
|40
40
35
40
|423.121
421.000
251.518
235.000
|234,18468
214.41563
245,57979
241,66783
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (KKTC-LEFKE)( KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|54+0
56+0
56+0
52+0
|54
56
56
52
|427.028
406.000
421.420
477.000
|233,48167
225.42959
258,03790
267,56615
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|76+0
4+0
—
—
|76
4
—
—
|427.565
208.000
—
—
|233,38761
276.15347
—
—
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TRABZON)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli) (4)
|SAY
|63+0
63+0
63+0
63+0
|63
63
54
29
|437.864
424.000
Dolmadı
Dolmadı
|231,44443
210.1007
Dolmadı
180,00000
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|28+0
38+0
38+0
0+0
|28
28
38
0
|438.009
Dolmadı
286.633
—
|231,41771
Dolmadı
232,39359
180,00000
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli) (4)
|SAY
|25+0
25+0
36+0
36+0
|25
18
30
23
|439.507
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|231,12477
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|51+0
51+0
45+0
54+0
|51
23
45
18
|442.524
Dolmadı
264.244
Dolmadı
|230,52802
Dolmadı
240,63918
180,00000
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|10+0
18+0
5+0
2+0
|10
2
5
1
|444.437
Dolmadı
271.893
Dolmadı
|230,13388
Dolmadı
237,76005
180,00000
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|36+0
36+0
—
—
|36
10
—
—
|453.696
Dolmadı
—
—
|228,04985
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|45+0
40+0
35+0
35+0
|45
29
35
35
|456.189
Dolmadı
240.493
268.000
|227,44199
Dolmadı
250,09737
227,77848
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli) (4)
|SAY
|21+0
80+0
80+0
93+0
|21
25
80
93
|469.361
Dolmadı
608.960
485.000
|222,78589
Dolmadı
234,73190
266,29625
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|32+0
—
—
—
|32
—
—
—
|477,008
—
—
—
|215,77891
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli) (4)
|SAY
|25+0
40+0
63+0
0+0
|25
20
37
0
|477.524
Dolmadı
Dolmadı
—
|214,88628
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|12+0
25+0
25+0
32+0
|12
8
25
32
|481.223
Dolmadı
461.434
573.000
|208,07857
Dolmadı
252,07663
253,91268
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli) (4)
|SAY
|5+0
5+0
10+0
0+0
|2
2
3
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli) (4)
|SAY
|25+0
60+0
63+0
63+0
|2
8
63
63
|Dolmadı
Dolmadı
612.837
600.000
|Dolmadı
Dolmadı
234,35787
250,59889
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|18+0
6+0
6+0
6+0
|9
6
6
6
|Dolmadı
340.000
346.372
258.000
|Dolmadı
239.2059
271,46274
316,30446
|UFUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (ANKARA)( Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli) (4)
|SAY
|24+0
54+0
54+0
54+0
|17
4
54
54
|Dolmadı
Dolmadı
680.406
613.000
|Dolmadı
Dolmadı
228,02204
249,18620
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli) (4)
|SAY
|10+0
7+0
45+0
0+0
|4
6
7
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|34+0
—
—
—
|10
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(%25 İndirimli) (4)
|SAY
|20+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|20+0
4+0
—
—
|10
4
—
—
|Dolmadı
330.000
—
—
|Dolmadı
241.30915
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Hemşirelik (Fakülte)
(İngilizce)(Ücretli) (4)
|SAY
|5+0
5+0
—
—
|—
0
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli) (4)
|SAY
|14+0
27+0
22+0
18+0
|—
2
22
18
|Dolmadı
Dolmadı
957.131
641.000
|Dolmadı
Dolmadı
207,72364
246,02569
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Yüksekokulu (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|26+0
47+0
52+0
57+0
|8
2
52
57
|Dolmadı
Dolmadı
589.610
646.000
|Dolmadı
Dolmadı
236,69482
245,51126
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (KKTC-LEFKE)( KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce)(%75 İndirimli) (4)
|SAY
|18+0
14+0
20+0
15+0
|11
10
20
15
|Dolmadı
Dolmadı
446.072
662.000
|Dolmadı
Dolmadı
254,29168
243,77741
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu (KKTC-LEFKE)( KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SAY
|11+0
42+0
20+0
20+0
|5
0
20
18
|Dolmadı
Dolmadı
608.083
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
234,82551
180,00000
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(Ücretli) (4)
|SAY
|8+0
10+0
10+0
10+0
|2
2
10
10
|Dolmadı
Dolmadı
664.377
688.000
|Dolmadı
Dolmadı
229,45709
241,14777
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