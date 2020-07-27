Hemşirelik taban puanları üniversite tercihleri yapmak isteyen adaylar için merak konusu. Hemşire olmak isteyen adaylar "hemşirelik taban puanları devlet üniversiteleri" sıralamalarına göre tercih işlemlerini yapacaklar. Hemşirelik taban puanları 2020 açıklandı mı? İşte en son açıklanan taban puanları...

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Sınav sonuçları "sonuc.osym.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2020

2019 Hemşirelik taban puanları daha önce ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Adaylar bu puanlara göre değerlendirme yapabilirler. Hemşirelik taban puanları 2020 ise henüz açıklanmadı.

YKS TERCİH KILAVUZU VE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN>>>TERCİH KILAVUZU 2020