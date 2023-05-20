Hentbolda Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Diğer Hentbol
ABONE OL

Hentbolda Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu

Hentbol Erkekler Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu

Hentbolda Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu
AA

Erkekler 1. Lig Metin Muhacir Sezonu play-off maçlarının sonunda Bahçelievler Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig'e yükseldi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan play-off maçları sonunda Bahçelievler Belediyespor'un şampiyon olduğu, Konya Büyükşehir Belediyespor'un ise grubu 2. sırada bitirdiği belirtildi.

Bu sonuçla grubu ilk 2 sırada tamamlayan Bahçelievler Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor'un gelecek yıl Süper Lig'de yer almaya hak kazandığı kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dünya rekortmeni maratoncu Rhonex Kipruto'ya doping cezası!
DİĞER Dünya rekortmenine doping cezası!
Berke Akçam, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gümüş madalya kazandı
DİĞER Berke Akçam'den gümüş madalya
Meksikalı boksör Alvarez, İngiliz Ryder'ı yenerek unvanını korudu
DİĞER Canelo unvanını korudu!
Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi erkek sporcu Lionel Messi seçildi
DİĞER Laureus Spor Ödülleri sahiplerini buldu
Meksikalı boksör Alvarez, İngiliz Ryder'ı yenerek unvanını korudu
DİĞER Meksikalı Boksör Alvarez, unvanını korudu
Konyaaltı Belediyespor, Hentbolda ilk Avrupa kupasını getirdi!
DİĞER Hentbolda ilk Avrupa kupası geldi!
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ALG Spor'u Ziyaret Etti
DİĞER Büyükekşi ALG Spor'u Ziyaret Etti
TSYD, engel tanımayan sporcuları ödüllendirdi
DİĞER Engelsiz Ödüller sahiplerini buldu
Olimpiyat ikinciliği bulunan atlet Amos'a 3 yıl men cezası
DİĞER Olimpiyat ikincisine 3 yıl men cezası!
Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı aldı
DİĞER Berkay Ömer Öğretir olimpiyat vizesi aldı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.