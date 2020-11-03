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Hep Yek filmi oyuncuları kimler? Hep Yek filmi konusu nedir? Hep Yek filmi hakkında

Hep Yek filmi bu akşam Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. 2015 yılı yapımı komedi türündeki Hep Yek filmi 2017 ve 2019 senelerinde ise serileri geldi. Peki, Hep Yek filmi oyuncuları ve konusu nedir?

Hep Yek filmi oyuncuları kimler? Hep Yek filmi konusu nedir? Hep Yek filmi hakkında

Hep Yek filmi oyuncuları kimler? Hep Yek filmi konusu nedir? Soruları Star TV ekranlarında sinemaseverler ile buluşuyor. Yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu'nun yaptığı Hep Yek filmiyle ilgili detaylar haberimizde...

HEP YEK FİLMİ OYUNCULARI

Gürkan Uygun - Cevat
Fırat Tanış - Şahin
Gökhan Yıkılkan - Gürkan
İnan Ulaş Torun - Altan
Yüksel Arıcı - Ziya baba
Füsun Demirel
Fuat Ergin - Badyguard
Adem Yılmaz
Tuna Orhan
Denise Capezza - Camilla
Alparslan Özmol
Ergun Taş
Volkan Başaran
Erdal Bakır

HEP YEK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Cevat, Türkiye'nin ünlü Kabadayılarından birinin şehvet ve şan düşkünü oğludur. Uluslararası alanda şöhrete sahip manken Camilla'yı tutkulu aşkı sonucunda kaçırmaya karar verir. Bu kaçırma operasyonunu Cevat adına Ziya Baba üstlenir. Ziya Camilla'yı kaçırır ve Camilla'yı bir paket içinde Cevat'a götürme görevini Şahin'e verir. Ancak Şahin, Cevat'a götürdüğü paketin içinde ne olduğunu bilmez. Şahin paketi İzmir'den, İstanbul'a getirirken Gürkan ve Altan adında iki belalı ile yolu kesişir, onlar yüzünden Cevat'a götüreceği paketi kaybeder. Bu sebeple Şahin hayatının en zor 48 saatini yaşamak zorunda kalır.

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