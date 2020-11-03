Hep Yek filmi oyuncuları kimler? Hep Yek filmi konusu nedir? Soruları Star TV ekranlarında sinemaseverler ile buluşuyor. Yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu'nun yaptığı Hep Yek filmiyle ilgili detaylar haberimizde...

HEP YEK FİLMİ OYUNCULARI

Gürkan Uygun - Cevat

Fırat Tanış - Şahin

Gökhan Yıkılkan - Gürkan

İnan Ulaş Torun - Altan

Yüksel Arıcı - Ziya baba

Füsun Demirel

Fuat Ergin - Badyguard

Adem Yılmaz

Tuna Orhan

Denise Capezza - Camilla

Alparslan Özmol

Ergun Taş

Volkan Başaran

Erdal Bakır

HEP YEK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Cevat, Türkiye'nin ünlü Kabadayılarından birinin şehvet ve şan düşkünü oğludur. Uluslararası alanda şöhrete sahip manken Camilla'yı tutkulu aşkı sonucunda kaçırmaya karar verir. Bu kaçırma operasyonunu Cevat adına Ziya Baba üstlenir. Ziya Camilla'yı kaçırır ve Camilla'yı bir paket içinde Cevat'a götürme görevini Şahin'e verir. Ancak Şahin, Cevat'a götürdüğü paketin içinde ne olduğunu bilmez. Şahin paketi İzmir'den, İstanbul'a getirirken Gürkan ve Altan adında iki belalı ile yolu kesişir, onlar yüzünden Cevat'a götüreceği paketi kaybeder. Bu sebeple Şahin hayatının en zor 48 saatini yaşamak zorunda kalır.