Hepsiburada'dan gençlere yapay zeka, enerji ve tedarik zincirine yönelik eğitim programı

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, MEXT Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Hepsiburada Tech Academy tarafından gençlere sürdürülebilirlik, dijital ticaret ve teknoloji odaklı içeriklerle donatılmış eğitim deneyimi sunuldu.

Enerji, teknoloji ve e-ticaret alanlarında sürdürülebilirlik odaklı becerileri katılımcılara kazandırmayı hedefleyen eğitim, teknoloji ekosistemine katılımın desteklenmesi amacıyla tasarlandı.

Hepsiburada, UNDP IRH, UNDP Türkiye ve MEXT işbirliğiyle yürütülen oturumlarda, katılımcılara geleceğin iş modellerini yakından tanıyabilecekleri ve gerçek senaryolar üzerinden deneyimleyebilecekleri uygulamalı öğrenme ortamı oluşturuldu.

Hepsiburada, dijital ticaret ve giriş seviyesindeki teknoloji rolleri üzerine modüller tasarlayarak katılımcılara kapsamlı bir öğrenme deneyimi sağladı.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen programda, 18 farklı ülkeden 50 katılımcı etkinliğe dahil olma fırsatı buldu. Ayrıca yüzde 72'lik kadın katılımı, programın kapsayıcılık vizyonunu güçlendirdi.

Program boyunca katılımcılar, yapay zeka uygulamaları, enerji verimliliği, akıllı üretim ve tedarik zinciri yönetimi gibi alanlarda da UNDP Türkiye ve MEXT uzmanlarından eğitim aldı.

Hepsiburada uzmanlarının yürüttüğü oturumlarda yazılım geliştirme, ürün yönetimi, kullanıcı deneyimi ve veri ürünleri gibi çeşitli alanlar ele alındı.

"TEKNOLOJİ ANCAK İNSANLA BİRLEŞTİĞİNDE DÖNÜŞÜM GÜCÜNE ULAŞIR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Teknoloji Grup Başkanı (CTO) Alexey Shevenkov, teknolojinin ancak insanla birleştiğinde dönüşüm gücüne ulaştığını belirtti.

Teknolojiyi insan yaşamına anlam katan bir dönüşüm gücü olarak gördüklerini vurgulayan Shevenkov, bu nedenle teknolojiye yatırım yaparken, onun arkasındaki en değerli unsurun insan olduğuna inandıklarını kaydetti.

Shevenkov, bu yaklaşımın bir yansıması olarak UNDP IRH, UNDP Türkiye ve MEXT ile yürüttükleri programın, genç yeteneklerin dijital ve yeşil dönüşüm alanlarında güçlenmesine katkı sunduğunun altını çizdi.

Gençlerin eğitimde edindikleri deneyimlerle dijital ticaretin gelişiminde fark yaratacak bakış açılarına sahip olma imkanı kazandığına dikkati çeken Shevenkov, şunları kaydetti:

"Geleceğin iş dünyasında, sürdürülebilirlik ve teknoloji birbirinden ayrı düşünülemez. Dijitalleşmenin geleceğini de çevresine, topluma ve gezegene duyarlı şekilde düşünebilen gençler şekillendirecek. Bu noktada gençlerin, dönüşümün aktif bir parçası haline gelmesine katkı sunmak bizim için büyük bir gurur. Bugün burada atılan adımlar, yarının daha verimli ve daha sürdürülebilir dünyasının temellerini oluşturacak."