Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.874,05 %-0,45
        DOLAR 42,4425 %0,01
        EURO 49,0256 %0,25
        GRAM ALTIN 5.550,33 %-0,03
        FAİZ 39,69 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 68,25 %0,11
        BITCOIN 85.999,00 %-2,24
        GBP/TRY 55,6214 %-0,02
        EUR/USD 1,1542 %0,25
        BRENT 62,43 %-0,21
        ÇEYREK ALTIN 9.074,81 %-0,03
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Hepsiburada'dan gençlere yapay zeka, enerji ve tedarik zincirine yönelik eğitim programı - Teknoloji Haberleri

        Hepsiburada'dan gençlere yapay zeka, enerji ve tedarik zincirine yönelik eğitim programı

        Hepsiburada, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İstanbul Regional Hub'ın (IRH) "Future of Work Academy" programı kapsamında "Yapay Zeka, Enerji ve Tedarik Zinciri" eğitimi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 14:09 Güncelleme: 24.11.2025 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlere yapay zeka eğitim programı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, MEXT Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Hepsiburada Tech Academy tarafından gençlere sürdürülebilirlik, dijital ticaret ve teknoloji odaklı içeriklerle donatılmış eğitim deneyimi sunuldu.

        Enerji, teknoloji ve e-ticaret alanlarında sürdürülebilirlik odaklı becerileri katılımcılara kazandırmayı hedefleyen eğitim, teknoloji ekosistemine katılımın desteklenmesi amacıyla tasarlandı.

        Hepsiburada, UNDP IRH, UNDP Türkiye ve MEXT işbirliğiyle yürütülen oturumlarda, katılımcılara geleceğin iş modellerini yakından tanıyabilecekleri ve gerçek senaryolar üzerinden deneyimleyebilecekleri uygulamalı öğrenme ortamı oluşturuldu.

        REKLAM

        Hepsiburada, dijital ticaret ve giriş seviyesindeki teknoloji rolleri üzerine modüller tasarlayarak katılımcılara kapsamlı bir öğrenme deneyimi sağladı.

        Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen programda, 18 farklı ülkeden 50 katılımcı etkinliğe dahil olma fırsatı buldu. Ayrıca yüzde 72'lik kadın katılımı, programın kapsayıcılık vizyonunu güçlendirdi.

        Program boyunca katılımcılar, yapay zeka uygulamaları, enerji verimliliği, akıllı üretim ve tedarik zinciri yönetimi gibi alanlarda da UNDP Türkiye ve MEXT uzmanlarından eğitim aldı.

        Hepsiburada uzmanlarının yürüttüğü oturumlarda yazılım geliştirme, ürün yönetimi, kullanıcı deneyimi ve veri ürünleri gibi çeşitli alanlar ele alındı.

        "TEKNOLOJİ ANCAK İNSANLA BİRLEŞTİĞİNDE DÖNÜŞÜM GÜCÜNE ULAŞIR"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Teknoloji Grup Başkanı (CTO) Alexey Shevenkov, teknolojinin ancak insanla birleştiğinde dönüşüm gücüne ulaştığını belirtti.

        Teknolojiyi insan yaşamına anlam katan bir dönüşüm gücü olarak gördüklerini vurgulayan Shevenkov, bu nedenle teknolojiye yatırım yaparken, onun arkasındaki en değerli unsurun insan olduğuna inandıklarını kaydetti.

        REKLAM

        Shevenkov, bu yaklaşımın bir yansıması olarak UNDP IRH, UNDP Türkiye ve MEXT ile yürüttükleri programın, genç yeteneklerin dijital ve yeşil dönüşüm alanlarında güçlenmesine katkı sunduğunun altını çizdi.

        Gençlerin eğitimde edindikleri deneyimlerle dijital ticaretin gelişiminde fark yaratacak bakış açılarına sahip olma imkanı kazandığına dikkati çeken Shevenkov, şunları kaydetti:

        "Geleceğin iş dünyasında, sürdürülebilirlik ve teknoloji birbirinden ayrı düşünülemez. Dijitalleşmenin geleceğini de çevresine, topluma ve gezegene duyarlı şekilde düşünebilen gençler şekillendirecek. Bu noktada gençlerin, dönüşümün aktif bir parçası haline gelmesine katkı sunmak bizim için büyük bir gurur. Bugün burada atılan adımlar, yarının daha verimli ve daha sürdürülebilir dünyasının temellerini oluşturacak."

        GELECEĞİN İŞ GÜCÜ İÇİN UYGULAMALI DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ

        UNDP İstanbul Bölgesel Merkezi Ülke Ofisleri Destek Takımı Şefi Vitalie Vremis de akademinin, gençleri iş gücü piyasası gerçekleri ve ikiz dönüşümün gerektirdiği bakış açısıyla tanıştırdığını, hızlandırılmış beceri geliştirme programlarının da bunu bir adım öteye götürerek, fikirleri gerçek iş ortamlarına, teknolojilere ve işverenlerin beklentilerine taşıdığını anlattı.

        MEXT Genel Müdürü Efe Erdem de dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve yapay zeka odaklı yeni sanayi düzeninde gençlere yalnızca teorik bilgi aktarmakla yetinmek istemediklerinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

        "Onları bu dönüşümün merkezine yerleştirerek, gerçek üretim ortamlarında teknolojiyle nasıl değer yaratabileceklerini deneyimletmek ve üretimin geleceğini şekillendirmeleri için onları teşvik etmek, MEXT olarak üstlendiğimiz en önemli sorumluluklardan biri. Future of Work Academy boyunca gençlerin MEXT Dijital Fabrika'da gördükleri, dokundukları ve keşfettikleri her teknoloji, Türkiye'nin yarınını şekillendirecek yetkin iş gücünün oluşmasında kritik bir kilometre taşı niteliğinde. Biz gençleri izleyici olarak değil, ülkemizin sürdürülebilir ve yenilikçi sanayi vizyonunu taşıyacak gerçek değişim aktörleri olarak görüyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları